Az önszabotázs 4 rejtett formája – így rontod el a saját sikereidet

Az önszabotázs sokszor észrevétlenül akadályozza a fejlődésünket, és olyan döntésekben is megjelenhet, amelyekről elsőre nem gondolnánk, hogy a saját sikerünk útjába állnak.

Az önszabotázs ritkán néz ki úgy, mint amire a szó alapján számítanánk. Nem tudatos önpusztítás, hanem apró, logikusnak tűnő döntések sorozata, amelyek mindig éppen akkor lépnek életbe, amikor a tét a legnagyobb. A pszichológiában ezt a jelenséget self-handicappingnek nevezik: olyan viselkedésmintának, amellyel előre beépítünk egy kifogást a kudarcra, hogy ne a képességeinket kelljen hibáztatnunk, ha nem sikerül. A kutatók, köztük Edward Jones és Steven Berglas, már a hetvenes években leírták, hogy az emberek hajlamosak maguk alá tenni a saját teljesítményüket, ha fenyeget a nyilvános kudarc lehetősége.

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A halogatás, ami valójában érzelemszabályozási hiba

A halogatás legtöbbször nem lustaság kérdése. Tim Pychyl kanadai pszichológus, a Carleton Egyetem kutatója évtizedeken át vizsgálta a jelenséget, és arra jutott, hogy a halogatás alapvetően nem időgazdálkodási probléma, hanem a kellemetlen érzések elkerülésének egy formája. Amikor egy feladat szorongást, unalmat vagy kudarctól való félelmet vált ki, az agyunk rövid távon megjutalmaz minket azzal, ha elhalasztjuk. A probléma az, hogy a megkönnyebbülés csak pillanatnyi, utána pedig a bűntudat és a szorongás tovább nő, ami még nehezebbé teszi a nekikezdést.

Ez a fajta halogatás különösen gyakori olyankor, amikor a feladat szorosan kapcsolódik az önértékeléshez. Minél fontosabb nekünk, hogy jól teljesítsünk, annál nagyobb a tét érzelmileg, és annál csábítóbb az elodázás.

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