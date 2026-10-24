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Felejtsd el a kontúrt és a pirosítót – az eyemaxxing most a legmenőbb sminktrend
Pexels

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Felejtsd el a kontúrt és a pirosítót – az eyemaxxing most a legmenőbb sminktrend

Kende Kíra
Írta 2026.10.24.
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Az eyemaxxing lényege, hogy a tekintet lesz az arc egyetlen igazán hangos pontja, minden más visszafogottan, szinte észrevétlenül simul a háttérbe.

Egyre több sminkes kerüli a pirosítót, és egyre többen hagyják ki a kontúrozást is, mert a hangsúly máshová kerül: a szemre.

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Mi az eyemaxxing valójában?

A szó maga az angol „maximalizálni” igéből született, és azt a sminktechnikát takarja, amikor a szemhéjra, a szempillákra és a szemöldökre kerül minden figyelem, miközben az arcbőr, a pirosító és a száj szinte alig kap szerepet. Nem arról van szó, hogy letisztult, unalmas arcot kapunk, hanem arról, hogy a dús kontraszt egyetlen helyre koncentrálódik. A bőr matt vagy enyhén fénylő, natúr tónusú, a száj pedig legtöbbször egy halvány, szinte színtelen ápoló fény.

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