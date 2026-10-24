Felejtsd el a kontúrt és a pirosítót – az eyemaxxing most a legmenőbb sminktrend

Egyre több sminkes kerüli a pirosítót, és egyre többen hagyják ki a kontúrozást is, mert a hangsúly máshová kerül: a szemre.
Mi az eyemaxxing valójában?
A szó maga az angol „maximalizálni” igéből született, és azt a sminktechnikát takarja, amikor a szemhéjra, a szempillákra és a szemöldökre kerül minden figyelem, miközben az arcbőr, a pirosító és a száj szinte alig kap szerepet. Nem arról van szó, hogy letisztult, unalmas arcot kapunk, hanem arról, hogy a dús kontraszt egyetlen helyre koncentrálódik. A bőr matt vagy enyhén fénylő, natúr tónusú, a száj pedig legtöbbször egy halvány, szinte színtelen ápoló fény.
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