5 csillagjegy, akiből a legmelegebb szívű nagymama lesz

Nem véletlenül köt sok asztrológus figyelmet erre a témára, hiszen a nagymamaszerep nem egyszerűen gondoskodás, hanem egyfajta élethivatás, amit egyesek szinte születésüktől fogva gyakorolnak kisebb léptékben, barátokon, testvéreken, később saját gyerekeiken.
1. Rák
A Rák az a jegy, amelyiknél a családi összetartozás nem opció, hanem alapvető szükséglet. Már fiatal szülőként is azon kapja magát, hogy a hétvégi ebédek elmaradhatatlan részévé válik, és amikor eljön az ideje, nagymamaként ő lesz az, aki emlékszik mindenki kedvenc ételére, és aki éjszaka is felkel, ha egy unoka rosszul alszik a vendégágyban. Az érzelmi biztonság megteremtése nála nem feladat, hanem ösztön.
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