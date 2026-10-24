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5 csillagjegy, akiből a legmelegebb szívű nagymama lesz
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5 csillagjegy, akiből a legmelegebb szívű nagymama lesz

Farkas Izabella
Írta 2026.10.24.
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A csillagjegyek között van öt olyan, amelyik szinte genetikailag van kódolva arra, hogy egyszer majd a család érzelmi központja legyen.

Nem véletlenül köt sok asztrológus figyelmet erre a témára, hiszen a nagymamaszerep nem egyszerűen gondoskodás, hanem egyfajta élethivatás, amit egyesek szinte születésüktől fogva gyakorolnak kisebb léptékben, barátokon, testvéreken, később saját gyerekeiken.

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1. Rák

A Rák az a jegy, amelyiknél a családi összetartozás nem opció, hanem alapvető szükséglet. Már fiatal szülőként is azon kapja magát, hogy a hétvégi ebédek elmaradhatatlan részévé válik, és amikor eljön az ideje, nagymamaként ő lesz az, aki emlékszik mindenki kedvenc ételére, és aki éjszaka is felkel, ha egy unoka rosszul alszik a vendégágyban. Az érzelmi biztonság megteremtése nála nem feladat, hanem ösztön.

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