5 csillagjegy, akiből a legmelegebb szívű nagymama lesz

A csillagjegyek között van öt olyan, amelyik szinte genetikailag van kódolva arra, hogy egyszer majd a család érzelmi központja legyen.

Nem véletlenül köt sok asztrológus figyelmet erre a témára, hiszen a nagymamaszerep nem egyszerűen gondoskodás, hanem egyfajta élethivatás, amit egyesek szinte születésüktől fogva gyakorolnak kisebb léptékben, barátokon, testvéreken, később saját gyerekeiken.

Rák és Skorpió: a kötelék, ami sosem szakad el teljesen A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Rák

A Rák az a jegy, amelyiknél a családi összetartozás nem opció, hanem alapvető szükséglet. Már fiatal szülőként is azon kapja magát, hogy a hétvégi ebédek elmaradhatatlan részévé válik, és amikor eljön az ideje, nagymamaként ő lesz az, aki emlékszik mindenki kedvenc ételére, és aki éjszaka is felkel, ha egy unoka rosszul alszik a vendégágyban. Az érzelmi biztonság megteremtése nála nem feladat, hanem ösztön.

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