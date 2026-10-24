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3 csillagjegy, aki azonnal megérzi a negatív energiákat
Pexels

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3 csillagjegy, aki azonnal megérzi a negatív energiákat

Farkas Izabella
Írta 2026.10.24.
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Az asztrológia szerint bizonyos jegyek különösen érzékenyek a térben lévő, ki nem mondott feszültségre.

Nem a hallásukkal vagy a megfigyelőképességükkel van ez összefüggésben elsősorban, hanem azzal, ahogyan a testük és az idegrendszerük reagál a környezetükre. Három jegy van, akire ez kifejezetten jellemző.

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Halak: a szivacs, aki mindent magába szív

A Halak jegyében születettek híresek arról, hogy a határaik elmosódnak a körülöttük lévő emberek és a saját belső világuk között. Ha bemész egy szobába, ahol két kolléga fél órája összeszólalkozott, de aztán elhallgattak, mire te megérkezel, a Halak már a küszöbön megtorpan. Nem tudja megmondani, mi történt, csak azt érzi, hogy nehéz a levegő.

Ez a fajta érzelmi szivacshatás sokszor hátrányára válik, mert a Halak hajlamos magára venni olyan feszültséget is, aminek semmi köze hozzá. Egy családi vasárnapi ebéden, ahol az anyósa és a sógornője között feszült a hangulat, a Halak jegyű gyakran úgy érzi, mintha ő rontott volna el valamit, pedig szó sincs róla. Csak érzékeli a töltést a levegőben, és automatikusan a saját lelkiismeretéhez köti.

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