3 csillagjegy, aki azonnal megérzi a negatív energiákat

Nem a hallásukkal vagy a megfigyelőképességükkel van ez összefüggésben elsősorban, hanem azzal, ahogyan a testük és az idegrendszerük reagál a környezetükre. Három jegy van, akire ez kifejezetten jellemző.
Halak: a szivacs, aki mindent magába szív
A Halak jegyében születettek híresek arról, hogy a határaik elmosódnak a körülöttük lévő emberek és a saját belső világuk között. Ha bemész egy szobába, ahol két kolléga fél órája összeszólalkozott, de aztán elhallgattak, mire te megérkezel, a Halak már a küszöbön megtorpan. Nem tudja megmondani, mi történt, csak azt érzi, hogy nehéz a levegő.
Ez a fajta érzelmi szivacshatás sokszor hátrányára válik, mert a Halak hajlamos magára venni olyan feszültséget is, aminek semmi köze hozzá. Egy családi vasárnapi ebéden, ahol az anyósa és a sógornője között feszült a hangulat, a Halak jegyű gyakran úgy érzi, mintha ő rontott volna el valamit, pedig szó sincs róla. Csak érzékeli a töltést a levegőben, és automatikusan a saját lelkiismeretéhez köti.
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