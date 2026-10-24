5+1 dolog, amit az internet kedvenc nagymamája minden ősszel megcsinál, hogy otthonosabb legyen a lakása

Van olyan ismeretlen ember az interneten, akit mégis úgy érzünk, mintha a saját nagymamánk lenne. Babs Costello, egykori tanárnő és nagymama pont ilyen. A „Brunch With Babs” nevű közösségi médiás oldal mögött áll, ahol a legegyszerűbb otthoni teendőket is úgy mutatja be, hogy az ember kedvet kap hozzájuk. Az unokája biztatta, hogy csatlakozzon a TikTokhoz, ami nagyjából hat éve történt, és az emberek azonnal beleszerettek. Mára milliós követőtábora van, és nemrég megjelent a „Homemaking With Babs” című könyve is.
Mi áll a könyv mögött
A könyv egyszerű napi, heti és havi rutinokkal indul, amiket Babs évek alatt csiszolt tökéletesre, aztán évszakokra bontva mutatja be, hogyan lehet rendszerezni és széppé tenni az otthont. Ő maga azt mondja, hogy az egész több mint 56 évnyi háztartásvezetési tapasztalaton alapul, és azon, amit próbálgatással tanult meg menet közben.
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