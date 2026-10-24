5+1 dolog, amit az internet kedvenc nagymamája minden ősszel megcsinál, hogy otthonosabb legyen a lakása

Van olyan ismeretlen ember az interneten, akit mégis úgy érzünk, mintha a saját nagymamánk lenne – Babs Costello pont ilyen. Milliós követőtáborával és most megjelent könyvével megmutatja, hogyan lehet egyszerű, olcsó fogásokkal igazán otthonossá varázsolni a lakást ősszel.

Van olyan ismeretlen ember az interneten, akit mégis úgy érzünk, mintha a saját nagymamánk lenne. Babs Costello, egykori tanárnő és nagymama pont ilyen. A „Brunch With Babs” nevű közösségi médiás oldal mögött áll, ahol a legegyszerűbb otthoni teendőket is úgy mutatja be, hogy az ember kedvet kap hozzájuk. Az unokája biztatta, hogy csatlakozzon a TikTokhoz, ami nagyjából hat éve történt, és az emberek azonnal beleszerettek. Mára milliós követőtábora van, és nemrég megjelent a „Homemaking With Babs” című könyve is.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mi áll a könyv mögött

A könyv egyszerű napi, heti és havi rutinokkal indul, amiket Babs évek alatt csiszolt tökéletesre, aztán évszakokra bontva mutatja be, hogyan lehet rendszerezni és széppé tenni az otthont. Ő maga azt mondja, hogy az egész több mint 56 évnyi háztartásvezetési tapasztalaton alapul, és azon, amit próbálgatással tanult meg menet közben.

A lényeg nála az, hogy az otthon olyan legyen, ami neked és a körülötted élőknek is megfelel.

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.