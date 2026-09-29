Anya vagyok, de néha idegennek érzem magam a saját korosztályomban

Véleménycikk: Schuszter Borka
Pedig kedvelem őket. Tényleg.
Vannak közöttük kifejezetten jó fej nők. Gondoskodóak, figyelmesek, és olyan humoruk van, amin őszintén nevetek. Jó anyának tartom őket, és semmi kedvem hozzá, hogy kívülről ítélkezzek az életük fölött.
Csak néha nem tudom, miről beszélgessünk.
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A gyerekekről természetesen rengeteget. Ki beteg, ki mit evett, mikor lesz az iskolai program, melyik gyerek kivel veszett össze, ki milyen különórára jár. Ezek fontos dolgok, hiszen közös az életünk egy jelentős része. De amikor megpróbálok egy kicsit arrébb lépni, sokszor hirtelen elfogy a közös téma.
Nem tudom, milyen filmet láttak utoljára. Nem tudom, mit olvastak. Nem nagyon járnak koncertre, színházba, moziba, kiállításra. Nem tudom, hol ültek be legutóbb egy barátnőjükkel egy italra. És sokszor azt sem, hogy egyáltalán mi érdekli őket a gyerekeiken kívül.
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