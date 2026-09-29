Anya vagyok, de néha idegennek érzem magam a saját korosztályomban

Néha, amikor a játszótéren állok, és a lányom osztálytársainak anyukáival beszélgetek, van egy furcsa érzésem: mintha egy olyan társaságban lennék, ahová papíron tökéletesen beillek, mégsem mindig értem a nyelvet. Anya vagyok, de nem szeretnék kizárólag anya lenni.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Pedig kedvelem őket. Tényleg.

Vannak közöttük kifejezetten jó fej nők. Gondoskodóak, figyelmesek, és olyan humoruk van, amin őszintén nevetek. Jó anyának tartom őket, és semmi kedvem hozzá, hogy kívülről ítélkezzek az életük fölött.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Csak néha nem tudom, miről beszélgessünk. Olvass még a témában Apró nyomok nagysága – Momentumok, amikre örökre emlékezni fogok Ezt hozza 2026. szeptember 19. a numerológia szerint: harmónia és lelki összhang Chatelés, mint második műszak – miért kell mindenre rögtön válaszolnom? „Anya halála óta, azaz tíz éve nem beszélünk” – Miért távolodnak el a testvérek a szülők halála után?

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

A gyerekekről természetesen rengeteget. Ki beteg, ki mit evett, mikor lesz az iskolai program, melyik gyerek kivel veszett össze, ki milyen különórára jár. Ezek fontos dolgok, hiszen közös az életünk egy jelentős része. De amikor megpróbálok egy kicsit arrébb lépni, sokszor hirtelen elfogy a közös téma.

Nem tudom, milyen filmet láttak utoljára. Nem tudom, mit olvastak. Nem nagyon járnak koncertre, színházba, moziba, kiállításra. Nem tudom, hol ültek be legutóbb egy barátnőjükkel egy italra. És sokszor azt sem, hogy egyáltalán mi érdekli őket a gyerekeiken kívül.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.