Nem vettem fel a férjem nevét, amikor összeházasodtunk – a konzervatív ismerősöm teljesen kiakadt

Amikor a párommal úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, a kislányunk már tízéves volt – és az apukája vezetéknevét viselte – ellentétben velem.
A szövetségünk már régóta szilárd alapokon állt, így a döntés, miszerint a házasságkötés után én megtartom a saját nevemet, számunkra a világ legtermészetesebb dolga volt. Arra viszont nem voltam felkészülve, hogy ez a teljesen személyes választás mennyire felkavarhatja a port egy felületes társalgás során is.
Néhány héttel az esküvő után egy ismerős párral futottunk össze, ahol a férfi szinte automatikusan, széles mosollyal tette fel a jól ismert kérdést: „És, mi lett belőled?” – utalva arra, hogy milyen formában vettem fel a férjem nevét. Amikor derűsen válaszoltam, hogy megtartottam a születési nevemet, mert mindketten teljesen elégedettek voltunk vele, a levegő hirtelen megfagyott köztünk.
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