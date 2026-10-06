Nem vettem fel a férjem nevét, amikor összeházasodtunk – a konzervatív ismerősöm teljesen kiakadt

Amikor összeházasodtunk, természetes volt számunkra, hogy megtartom a saját nevemet – a külvilág reakciója azonban annál kevésbé volt természetes. Egy fagyos pillanat ráébresztett, hogy mások elvárásai milyen könnyen megkérdőjeleznek egy teljesen személyes döntést.

Amikor a párommal úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, a kislányunk már tízéves volt – és az apukája vezetéknevét viselte – ellentétben velem.

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A szövetségünk már régóta szilárd alapokon állt, így a döntés, miszerint a házasságkötés után én megtartom a saját nevemet, számunkra a világ legtermészetesebb dolga volt. Arra viszont nem voltam felkészülve, hogy ez a teljesen személyes választás mennyire felkavarhatja a port egy felületes társalgás során is.

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Néhány héttel az esküvő után egy ismerős párral futottunk össze, ahol a férfi szinte automatikusan, széles mosollyal tette fel a jól ismert kérdést: „És, mi lett belőled?” – utalva arra, hogy milyen formában vettem fel a férjem nevét. Amikor derűsen válaszoltam, hogy megtartottam a születési nevemet, mert mindketten teljesen elégedettek voltunk vele, a levegő hirtelen megfagyott köztünk. Olvass még a témában „Egy férfi simán lefekszik olyan nővel is, akit nem kedvel” – férfiakat kérdeztünk erről a jelenségről „Minél zaklatottabb vagyok, a férjem annál inkább semmibe vesz” – ez nem ritka dinamika, de mi az oka? „Nem dolgozhat, nem bízhat senkiben és nem mehet orvoshoz” – 7 dolog, amit gyilkos férfiak parancsoltak, mielőtt megölték a feleségüket „Miért vagytok ilyenek…?” kérdeztem a férfiaktól és a válaszok többsége vegytiszta agresszió volt

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