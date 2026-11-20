Sokan december közepére teljesen kikészülnek az ünnepi elvárások súlya alatt, miközben észre sem veszik, mennyire igazodnak egy képzeletbeli tökéletes karácsony mintájához. Rájöttem, hogy az ünnepnek nem egy előre elképzelt sablonhoz, hanem a saját életünkhöz kell igazodnia.

Valahogy így néz ki a fejünkben a tökéletes karácsonyi alapcsomag: a ház ragyog a tisztaságtól, a konyhából napok óta süteményillat árad, a karácsonyfa alatt pedig gondosan becsomagolt ajándékok sorakoznak.

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Ez a képeslapokra illő idill évről évre visszatér, és sokszor észre sem vesszük, mennyire igazodunk hozzá. És mit mutat a valóság? Sokan már december közepére teljesen kikészülnek. Én is sokáig úgy gondoltam, hogy bizonyos szokások és kötelező körök nélkül nem lehet teljes az ünnep, de az évek során rájöttem: a karácsonynak nem egy előre elképzelt mintához, hanem a saját életünkhöz kell igazodnia.

Nem biztos, hogy minden hagyományt tovább kell vinnünk

A karácsonyhoz rengeteg családi szokás és emlék kapcsolódik. A közös ünneplés, az esti séta, a gyertyafény vagy egy-egy hagyományos étel különleges keretet adhat az ünnepnek. Jó érzés, hogy vannak dolgok, amelyek évről évre visszatérnek és emlékeztetnek minket a gyerekkorunkra. Olvass még a témában Soha többé fodrász: tíz éve megfogadtam, most mégis megszegtem „Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel „Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal Ezt hozza 2026. november 19. a numerológia szerint: rend és stabilitás

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