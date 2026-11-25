Amikor az ember benne van a kisgyerekes hétköznapok végtelen monotóniájában, és minden napja nagyjából ugyanúgy telik az etetéstől az altatásig, nehezen hiszi el a rutinosabb szülők örök mondását: „Majd meglátod, milyen gyorsan felnőnek!”
Én sem igazán fogadtam el ezt az állítást – sőt, leginkább bosszantott a monológ. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy az óvodás éveket felváltotta az iskola, a napok pedig szinte észrevétlenül rohannak el mellettünk. Ma már nemcsak én kapkodom a fejem, hanem a lányom is rendszeresen megjegyzi: „Hihetetlen, anya, hogy már megint péntek van!” December közeledtével pedig nemcsak azt látom egyre élesebben, milyen gyorsan telik az idő, hanem azt is, mennyit változott közben ő – és vele együtt én is anyaként.
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