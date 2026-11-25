November 25-én különleges égi jelenségek kísérik a napot: a Vénusz eléri legnagyobb fényességét, miközben a Mars, a Jupiter és a Regulus látványos együttállása is megfigyelhető lesz a hajnali égbolton. A tegnapi szuperhold után az érzelmek és a feszültségek még hangsúlyosabbá válhatnak, az asztrológiai előrejelzések pedig mozgalmas, fordulatokban gazdag időszakot jeleznek. A változások, a váratlan felismerések és a fontos döntések több csillagjegy életében is szerepet kaphatnak. Nézd meg, mit tartogat számodra a szerdai napi horoszkóp!
Kos napi horoszkóp
Ma reggel elég nehezen indulsz be, és ez teljesen rendben van. Nem muszáj rögtön száz százalékon pörögnöd. Adj magadnak egy kis türelmi időt, mielőtt belevágsz a feladatokba. A munkában egy kollégával akadhat egy kis nézeteltérés, de ha nem veszed magadra, gyorsan túlléptek rajta. Néha elég csak meghallgatni a másikat, és máris oldódik a feszültség.
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