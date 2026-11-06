Jó hírünk van: Ezt a 6 házimunkát teljesen felesleges minden héten megcsinálni

Nem kell minden héten órákat töltened a takarítással: van néhány házimunka, amelyet bőven elég ritkábban elvégezni. Mutatjuk azt a 6 feladatot, amelyet nyugodtan kihagyhatsz a heti rutinból, anélkül hogy a tisztaság rovására menne.
1. Ablakok pucolása
A ragyogó üveg szép látvány, de a heti ablaktisztítás legtöbbször csak felesleges energiabefektetés. Ha nem konyhai ablakról van szó, ahol a zsírpára gyorsabban lerakódik, elég havonta egyszer nekiállni. A gyakori áztatás ráadásul foltosodáshoz vezethet, mert a tisztítószer maradéka és a kemény vizes csíkok épp attól válnak láthatóvá, hogy túl sűrűn kerülnek elő.
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