Jó hírünk van: Ezt a 6 házimunkát teljesen felesleges minden héten megcsinálni

Íme hat olyan házimunka, amit nyugodtan ritkábban is végezhetünk.

Nem kell minden héten órákat töltened a takarítással: van néhány házimunka, amelyet bőven elég ritkábban elvégezni. Mutatjuk azt a 6 feladatot, amelyet nyugodtan kihagyhatsz a heti rutinból, anélkül hogy a tisztaság rovására menne.

5 csillagjegy, akinél a kedvesség sokszor csak maszk A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Ablakok pucolása

A ragyogó üveg szép látvány, de a heti ablaktisztítás legtöbbször csak felesleges energiabefektetés. Ha nem konyhai ablakról van szó, ahol a zsírpára gyorsabban lerakódik, elég havonta egyszer nekiállni. A gyakori áztatás ráadásul foltosodáshoz vezethet, mert a tisztítószer maradéka és a kemény vizes csíkok épp attól válnak láthatóvá, hogy túl sűrűn kerülnek elő.

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