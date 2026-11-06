november 6. Lénárd napja Ma: 12°C Holnap: 10°C ☁️
november 6. Lénárd napja Ma: 12°C Holnap: 10°C ☁️
Jó hírünk van: Ezt a 6 házimunkát teljesen felesleges minden héten megcsinálni
Unsplash

Címlap / Otthon / Háztartás / Jó hírünk van: Ezt a 6 házimunkát...

Jó hírünk van: Ezt a 6 házimunkát teljesen felesleges minden héten megcsinálni

Farkas Izabella
Írta 2026.11.06.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Íme hat olyan házimunka, amit nyugodtan ritkábban is végezhetünk.

Nem kell minden héten órákat töltened a takarítással: van néhány házimunka, amelyet bőven elég ritkábban elvégezni. Mutatjuk azt a 6 feladatot, amelyet nyugodtan kihagyhatsz a heti rutinból, anélkül hogy a tisztaság rovására menne.

5 csillagjegy, akinél a kedvesség sokszor csak maszk

1. Ablakok pucolása

Ablakpucolás
Unsplash

A ragyogó üveg szép látvány, de a heti ablaktisztítás legtöbbször csak felesleges energiabefektetés. Ha nem konyhai ablakról van szó, ahol a zsírpára gyorsabban lerakódik, elég havonta egyszer nekiállni. A gyakori áztatás ráadásul foltosodáshoz vezethet, mert a tisztítószer maradéka és a kemény vizes csíkok épp attól válnak láthatóvá, hogy túl sűrűn kerülnek elő.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors

Ezeket olvassák most

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

3 csillagjegy, akinek egy régi szerelme bukkanhat fel újra novemberben

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

5 mondat, amit a passzív-agresszív ember mond, amikor megsértődik rád

5 mondat, amit a passzív-agresszív ember mond, amikor megsértődik rád

A ruhadarab, amit évekig cikinek tartottunk, most újra meghódítja a divatot – te bevállalnád?

A ruhadarab, amit évekig cikinek tartottunk, most újra meghódítja a divatot – te bevállalnád?

„Csak így tudtam finanszírozni, hogy a lányom zongorázhasson” – felnőttként szégyelli, hogy ez volt a munkám

„Csak így tudtam finanszírozni, hogy a lányom zongorázhasson” – felnőttként szégyelli, hogy ez volt a munkám

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.