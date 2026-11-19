A dörzsszivacs és az erős tisztítószer többet árthat, mint használ. Ismerd meg a radiátortisztítás egyszerű trükkjeit, hogy a fűtőtest újra ragyogjon!

A radiátor tisztítása elsőre egyszerű feladatnak tűnik, mégis könnyű hibázni közben. Egy rosszul megválasztott tisztítószer vagy durva szivacs ugyanis károsíthatja a festett felületet, a bordák között megbújó port pedig nem mindig olyan könnyű eltávolítani. Mutatjuk, hogyan tisztítsd meg alaposan a radiátort úgy, hogy közben a bevonata se sérüljön.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért lesz poros és sárgás a radiátor?

A fűtőtest a fűtési szezonban folyamatosan melegszik, a felszálló meleg levegő pedig magával viszi a helyiségben lebegő porszemcséket. Ezek egy része a radiátor felületén és a bordák között rakódik le, idővel pedig zsíros szennyeződéssel keveredhet. A főzés során keletkező gőz, a dohányfüst és a lakás levegőjében lévő egyéb részecskék szintén hozzájárulhatnak az elszíneződéshez.

A fehér radiátor ezért néhány év alatt szürkés, sárgás árnyalatúvá válhat, különösen akkor, ha ritkán tisztítjuk. A rendszeres portalanítás nemcsak esztétikai szempontból fontos: a bordák között felgyülemlő por mennyiségét is csökkenti. Olvass még a témában 5 hiba, amitől unalmasnak hat a nappali – ezekkel a trükkökkel sokkal karakteresebb lesz Kipróbáltam a japán rendrakási módszert – egy hónap alatt többet tanultam magamról, mint vártam Ezekkel az apró mindennapi lépésekkel te is rengeteg áramot spórolhatsz 5 dolog, amire többet költök, hogy hosszú távon kevesebbet költsek

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.