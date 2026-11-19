A radiátor tisztítása elsőre egyszerű feladatnak tűnik, mégis könnyű hibázni közben. Egy rosszul megválasztott tisztítószer vagy durva szivacs ugyanis károsíthatja a festett felületet, a bordák között megbújó port pedig nem mindig olyan könnyű eltávolítani. Mutatjuk, hogyan tisztítsd meg alaposan a radiátort úgy, hogy közben a bevonata se sérüljön.
Miért lesz poros és sárgás a radiátor?
A fűtőtest a fűtési szezonban folyamatosan melegszik, a felszálló meleg levegő pedig magával viszi a helyiségben lebegő porszemcséket. Ezek egy része a radiátor felületén és a bordák között rakódik le, idővel pedig zsíros szennyeződéssel keveredhet. A főzés során keletkező gőz, a dohányfüst és a lakás levegőjében lévő egyéb részecskék szintén hozzájárulhatnak az elszíneződéshez.
A fehér radiátor ezért néhány év alatt szürkés, sárgás árnyalatúvá válhat, különösen akkor, ha ritkán tisztítjuk. A rendszeres portalanítás nemcsak esztétikai szempontból fontos: a bordák között felgyülemlő por mennyiségét is csökkenti.
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