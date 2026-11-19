Éjszaka lüktet a nagylábujjad töve, reggelre pedig vörös és duzzadt lesz? Mutatjuk, milyen betegségek okozhatják a panaszokat, és mikor kell orvoshoz fordulni.

Éjszaka arra ébredsz, hogy lüktet a nagylábujjad töve, a legkisebb érintés is fájdalmas, a bőr pedig vörös és forró? Az ilyen hirtelen jelentkező panasz mögött többféle probléma állhat, a köszvénytől az ízületi gyulladáson át egészen a fertőzésig. A tüneteket nem érdemes félvállról venni, különösen akkor, ha a fájdalom erős, a duzzanat gyorsan fokozódik, vagy láz is jelentkezik.

3 csillagjegy, akinek összeáll a kép egy ismerőséről A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Köszvény: amikor éjszaka csap le a fájdalom

A nagylábujj tövénél jelentkező, hirtelen és rendkívül erős fájdalom egyik jellegzetes oka a köszvény. Ilyenkor a vérben felszaporodó húgysavból kristályok képződhetnek, amelyek lerakódnak az ízületben, és heves gyulladást váltanak ki. Az érintett terület megduzzad, kipirosodik, forróvá és rendkívül érzékennyé válik. A fájdalom gyakran éjszaka kezdődik, és akár a takaró érintése is elviselhetetlenné teheti.

A roham néhány napig, súlyosabb esetben akár tovább is tarthat. A köszvény kialakulásában szerepet játszhat többek között a genetikai hajlam, a vesék csökkent húgysavürítése, bizonyos gyógyszerek, valamint az alkoholfogyasztás és egyes étkezési szokások is. Olvass még a témában 10 növény, ami évszázadok óta a védelem szimbóluma Melyik napon születtél? Itt találkozhatsz életed szerelmével Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod A gyerekem nem projekt, amit folyamatosan fejlesztenem kell – Mikor lett a gyereknevelésből teljesítményverseny?

Az első ilyen roham után is érdemes orvosi vizsgálatot kérni, mert a megfelelő kezelés segíthet megelőzni az újabb rosszabbodást.

⚖️

Kisokos BMI-kalkulátor testtömegindex és haskörfogat

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.