Éjszaka arra ébredsz, hogy lüktet a nagylábujjad töve, a legkisebb érintés is fájdalmas, a bőr pedig vörös és forró? Az ilyen hirtelen jelentkező panasz mögött többféle probléma állhat, a köszvénytől az ízületi gyulladáson át egészen a fertőzésig. A tüneteket nem érdemes félvállról venni, különösen akkor, ha a fájdalom erős, a duzzanat gyorsan fokozódik, vagy láz is jelentkezik.
Köszvény: amikor éjszaka csap le a fájdalom
A nagylábujj tövénél jelentkező, hirtelen és rendkívül erős fájdalom egyik jellegzetes oka a köszvény. Ilyenkor a vérben felszaporodó húgysavból kristályok képződhetnek, amelyek lerakódnak az ízületben, és heves gyulladást váltanak ki. Az érintett terület megduzzad, kipirosodik, forróvá és rendkívül érzékennyé válik. A fájdalom gyakran éjszaka kezdődik, és akár a takaró érintése is elviselhetetlenné teheti.
A roham néhány napig, súlyosabb esetben akár tovább is tarthat. A köszvény kialakulásában szerepet játszhat többek között a genetikai hajlam, a vesék csökkent húgysavürítése, bizonyos gyógyszerek, valamint az alkoholfogyasztás és egyes étkezési szokások is.
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