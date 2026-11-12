A legszebb Mikulásváró körömminták és színek, amiket imádni fogsz

Apró Mikulásfigurák, cukorpálcás minták és bársonyos piros árnyalatok – ezek a 2026-os tél legszebb ünnepi körömötletei.

A Mikulás érkezése remek alkalom arra, hogy egy kis ünnepi hangulatot csempéssz a megjelenésedbe, és ehhez nem is kell feltétlenül tetőtől talpig pirosba öltöznöd. Egy jól megválasztott manikűr éppen elég ahhoz, hogy ráhangolódj az ünnepekre: a klasszikus piros és fehér árnyalatok mellett idén a bordó, a csokoládébarna, a mélyzöld és a csillogó krómhatás is izgalmas választás. Összegyűjtöttünk 10 különleges Mikulásváró körömdizájnt, amelyek között a visszafogottabb és a látványosabb manikűrök kedvelői is megtalálják a kedvencüket.

Ez a 4 csillagjegy nagy válaszút elé kerül az ősz közepén A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Klasszikus piros körmök apró Mikulásmintával

A Mikulásvárás egyik legkézenfekvőbb színe természetesen a piros, amely 2026 telén is megkerülhetetlen árnyalat. Válassz egy mélyebb, fényes piros alapot, amelyre egy-két körmödön apró Mikulásfigurát, fehér szakállat vagy piros sapkát idéző mintát kérhetsz. A többi köröm maradhat egyszínű, így az összhatás nem lesz túlzsúfolt. A klasszikus piros és a játékos ünnepi motívumok együtt igazán vidám manikűrt eredményeznek.

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