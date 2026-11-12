A legszebb Mikulásváró körömminták és színek, amiket imádni fogsz

A Mikulás érkezése remek alkalom arra, hogy egy kis ünnepi hangulatot csempéssz a megjelenésedbe, és ehhez nem is kell feltétlenül tetőtől talpig pirosba öltöznöd. Egy jól megválasztott manikűr éppen elég ahhoz, hogy ráhangolódj az ünnepekre: a klasszikus piros és fehér árnyalatok mellett idén a bordó, a csokoládébarna, a mélyzöld és a csillogó krómhatás is izgalmas választás. Összegyűjtöttünk 10 különleges Mikulásváró körömdizájnt, amelyek között a visszafogottabb és a látványosabb manikűrök kedvelői is megtalálják a kedvencüket.
1. Klasszikus piros körmök apró Mikulásmintával
A Mikulásvárás egyik legkézenfekvőbb színe természetesen a piros, amely 2026 telén is megkerülhetetlen árnyalat. Válassz egy mélyebb, fényes piros alapot, amelyre egy-két körmödön apró Mikulásfigurát, fehér szakállat vagy piros sapkát idéző mintát kérhetsz. A többi köröm maradhat egyszínű, így az összhatás nem lesz túlzsúfolt. A klasszikus piros és a játékos ünnepi motívumok együtt igazán vidám manikűrt eredményeznek.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.