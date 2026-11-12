7 növény, amelyet a hagyományok a szerelemhez és a párkapcsolati harmóniához kötnek

A virágoknak nemcsak a szépségük miatt tulajdonítottak különleges jelentést az évszázadok során. Egyes növényeket a hűség, másokat az örök szerelem, a házasság vagy éppen a két ember közötti harmónia jelképeként tartottak számon.

A viktoriánus korban például egész virágnyelv alakult ki, amelyben egy-egy csokorral olyan érzéseket is ki lehetett fejezni, amelyeket az emberek nem szívesen mondtak ki hangosan. A virágok színe és fajtája egyaránt számított, így egy jól összeállított csokor akár egy szerelmi vallomással is felért.

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Ha szereted a növényekhez kapcsolódó régi hiedelmeket és szimbolikus jelentéseket, ezt a hét fajtát érdemes megismerned. Mindegyik más oldalról közelíti meg a szerelmet: van, amelyik az örök hűséget, más a szenvedélyt vagy a boldog házasságot jelképezi.

1. Mirtusz (Myrtus communis)

A mirtusz a szerelem és házasság egyik legrégebbi növényi jelképe. Az ókori görög és római kultúrában Aphroditéhoz, illetve Vénuszhoz, a szerelem istennőihez kapcsolták, később pedig az esküvői hagyományokban is fontos szerepet kapott. A mirtuszág a házastársi hűség, az elköteleződés és a boldog házasság jelképe lett. Olvass még a témában 8 dolog, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak azért megvenni, mert most divatos 7 hiba, amitől kuckós otthon helyett zsúfolt lakásod lesz – ugye nem követed el őket? Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint „Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek

A brit királyi családban különösen szép hagyománya alakult ki: Viktória királynő 1845-ben kapott egy mirtuszágat, amelyet később elültettek. Az ebből származó növényből azóta több királyi menyasszony esküvői csokrába is került egy-egy ág, köztük Katalinéba is. A mirtusz apró, fehér virágai és fényes levelei egyébként önmagukban is elegánsak, így nem nehéz megérteni, miért vált a romantikus esküvői dekorációk egyik kedvelt növényévé.

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