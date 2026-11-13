Zsíros, sárgás foltok jelentek meg a konyhai plafonon? Így tüntetheted el őket anélkül, hogy kárt tennél a festésben

A zsírpára és a gőz évek alatt szépen lassan rárakódik a festékre, és egyszer csak szembesülünk vele: a plafon sárgás, foltos, néhol szinte barnás.

A rendszeres főzésnek előbb-utóbb a konyha mennyezete is megissza a levét: a felszálló zsír és a pára idővel sárgás, ragacsos réteget hagyhat maga után. Sokan ilyenkor erős tisztítószerekhez nyúlnak, pedig ezek könnyen foltosabbá tehetik a felületet, vagy akár a festést is károsíthatják. Érdemes inkább olyan módszert választani, amely hatékonyan oldja a szennyeződést, de kíméli a plafont.

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Miért sárgul meg a plafon a konyhában

A sütés-főzés közben felszálló zsírpára apró cseppekben rátapad a mennyezetre, és ott egy ragacsos, láthatatlan réteggé áll össze. Ehhez a réteghez idővel por, korom és a főzés közben keletkező gőz is hozzátapad, a festék pedig ettől kezd besárgulni. Minél kevésbé szellőzik a konyha, és minél közelebb van a plafon a tűzhelyhez, annál gyorsabban látszik meg a változás.

A zsíros lerakódás nemcsak esztétikai probléma: idővel a festékréteget is roncsolhatja, ha hosszú ideig nem foglalkozunk vele.

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