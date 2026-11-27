A gyártók gyakran a legenyhébb, laboratóriumi körülmények között tesztelik a terméket, a mindennapi használat viszont egészen más terhelést jelent. Íme hét olyan konyhai eszköz, amivel érdemes óvatosabban bánni, akkor is, ha a csomagoláson zöld pipa és mosogatógép-ikon virít.
1. Éles kések
A jó minőségű séfkés élét a forró víz és a mosogatógépben történő kavarodás, ütődés hónapok alatt eltompíthatja. A penge más eszközökhöz koccanva kicsorbulhat, a nyél anyaga pedig a hő hatására kirepedezhet. A konyhai szaküzletek és kés gyártók többsége ma is kézi mosást javasol, még akkor is, ha a dobozon feltüntetik a mosogatógép-biztos jelzést.
2. Fa nyelű vagy fa elemeket tartalmazó eszközök
A fa nem szereti a hosszan tartó nedvességet és a szélsőséges hőingadozást. A mosogatógép ciklusai alatt a fa rostjai megduzzadnak, majd a szárításkor összezsugorodnak, ettől a nyél idővel elreped vagy elválik a fémrésztől.
3. Nem tapadó, teflonbevonatú serpenyők
A mosogatógépben használt szódabikarbóna alapú vagy erősen lúgos mosogatószerek apránként megtámadják a bevonatot. A gép belsejében az edények egymáshoz koccanása is karcolásokat okozhat a felületen, ami felgyorsítja a bevonat kopását. Egy idő után az étel elkezd rátapadni a serpenyőre, pedig eredetileg pont ez ellen vásárolták.
4. Öntöttvas edények
Az öntöttvas bogrács vagy serpenyő felülete hosszas belepácolás, úgynevezett fűszerezés (seasoning) után válik tapadásmentessé. A mosogatógép erős mosogatószere ezt a védőréteget leoldja, az edény pedig rozsdásodni kezd. Ezeket hagyományosan meleg vízzel, kefével érdemes tisztítani, mosogatószer nélkül vagy csak minimális mennyiséggel.
5. Vákuumszigetelt termoszok és kulacsok
A termosz hőtartó képessége a két fal közötti vákuumon vagy szigetelőrétegen múlik. A mosogatógép magas hőmérséklete és a hosszas gőz hatására ez a szigetelés károsodhat, a palack pedig elveszítheti azt a tulajdonságát, amiért megvásárolták. Sok márka kifejezetten kézi mosást ír elő a kupakhoz és a palacktesthez is, függetlenül attól, mit mutat az általános ikon a dobozon.
6. Ragasztott nyelű konyhai eszközök
Néhány olcsóbb kés és konyhai szerszám esetében a nyelet nem csavarozással, hanem ragasztással rögzítik a pengéhez vagy a fejhez. A mosogatógép forrósága és a hosszú nedves ciklus meglágyíthatja a ragasztót, emiatt a nyél előbb-utóbb elmozdul vagy teljesen leválik. Ez nemcsak kellemetlen, hanem balesetveszélyes is lehet egy éles penge esetén.
7. Réz vagy ezüst eszközök és dísztárgyak
A réz edények és a ezüst evőeszközök felülete reagál a mosogatógépben használt erős tisztítószerekre, ettől foltosodhat, elszíneződhet vagy tompa, szürkés árnyalatot kaphat. A fényes felület visszaállítása utólag komoly munka, miközben kézi mosással és szárazra törléssel ez könnyen elkerülhető lett volna.
A legtöbb esetben nem arról van szó, hogy a gyártó félrevezetne, inkább arról, hogy a mosogatógép-biztos jelzés a tárgy túlélését garantálja, nem pedig a hosszú távú szépségét vagy teljesítményét. Ha egy eszközhöz ragaszkodunk, és szeretnénk, hogy évekig ugyanolyan jól működjön, néhány percnyi kézi mosás sokszor többet ér, mint amennyi időt a gép programja igénybe venne.
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