A virgács régóta a magyar Mikulás-hagyomány ismert kelléke, mégis kevesen gondolkodnak el azon, honnan ered, és miért pont ez a tárgy vált a rossz gyerekek jelképévé.

A válasz messzebbre vezet, mint a Mikulás-napi mondóka, egészen a téli napforduló körüli ősi szokásokig, amikor a vessző nem büntetést, hanem erőt és termékenységet jelentett.

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A vessző eredetileg nem büntetőeszköz volt

A néprajzkutatók szerint a frissen vágott, hajlékony ág vagy vessző a téli ünnepkör egyik legrégebbi kelléke Európa-szerte. A tél közepén, amikor a természet élettelennek tűnt, a zöld ág vagy a rugalmas vessző az életerő, a megújulás szimbóluma volt. Ezt az elképzelést őrzi a magyar néphagyomány aprószentek napi vesszőzése is, ahol a vesszővel való érintés nem fájdalmat okozott, hanem áldást, egészséget és termékenységet volt hivatott átadni annak, akit megérintettek vele.

A Mikulás-napi virgács ennek a jóval ősibb, pogány gyökerű szokásnak a lecsendesedett, megszelídült utódja. Mire a keresztény ünnepkörbe beépült, a vessző már inkább figyelmeztető, mint áldó szerepet kapott, de az eredeti funkció nyomai a mai napig felfedezhetők abban, hogy sok helyen szimbolikusan, nem valódi fenyítésként használják. Olvass még a témában „A pasim dobálózik, ha dühös és ilyenkor menekülök” – Ahogyan a haragját kezeli, sokat elárul arról, hogyan bánik veled Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Nyilasokkal „Mérleget és fogyókúrás könyvet vett” – Vérlázítóan sértő karácsonyi ajándékok Alvás zokniban: jó ötlet vagy sem? Szakértők válaszolnak

Szent Miklós és a sötét kísérő A Mikulás alakja a kis-ázsiai Myrai Szent Miklós püspök legendájából ered, aki a hagyomány szerint titokban segítette a szegényeket, és éjszaka ajándékokat juttatott a rászorulóknak. Az ő alakja idővel összefonódott a középkori és kora újkori közép-európai néphagyománnyal, amelyben megjelent egy sötét, ijesztő kísérő is: a germán nyelvterületen Knecht Ruprecht, az alpesi régiókban pedig a Krampusz, akinek kezében gyakran lánc, csengő és vesszőköteg volt. Ez a kettősség, vagyis a jóságos, ajándékozó szent és a fegyelmező, ijesztő alak párosa adta a mikulási hagyomány alapsémáját: aki jó volt, ajándékot kap, aki rossz, az a vesszőt. A krampusz szó bajor-osztrák eredetű, a magyar köznyelvbe a 19. század végén került, és a kutatás szerint a szokás is osztrák eredetű. Magyarországon az alakoskodó Mikulás-figura és kísérője, a krampusz az 1930-as, 1940-es években jelent meg, és ekkor került az ajándékok közé a virgács is, a piros köpenyes Mikulás és a krampusz a városi polgárságtól, a falusi értelmiség közvetítésével jutott el a parasztsághoz. Miért pont nyírvessző vagy fűzfaág A hagyományos virgácsot gyakran termőágból vagy hajló fűzfavesszőből kötötték, mert ez rugalmas, könnyen hajlítható, mégsem törik el egykönnyen, bár ma gyakran cirokból készül. A fűzfavessző az aprószentek napi vesszőzéshez is kötődik, míg a szaunavirgácsot hagyományosan nyírfaágakból kötik, ahol szintén a megtisztulás, a megújulás jelképeként szerepel, ez a réteg illeszkedik ahhoz a gondolathoz, hogy a Mikulás-napi vesszőt eredetileg nem büntetésnek, hanem jókívánságnak szánták. A csizma, mint üzenőfelület A Mikulás-napi hagyomány szerint a gyerekek a csizmájukba kapják az ajándékot, a virgács pedig azoknak szól, akik nem mindig viselkedtek példásan az év során. Utóbbi ma már inkább tréfás figyelmeztetés, mint valódi büntetés: a szaloncukor és a csokoládé mellé kerül, sokszor csak a hagyomány kedvéért. Bár a virgács eredeti jelentése az idők során sokat szelídült, a jó és rossz viselkedés jelképes megkülönböztetése továbbra is része a Mikulás-napi szokásoknak.

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