Mindig más fizet, az utolsó pillanatban kapkod, vagy csak a saját humorát erőlteti? Ismerd fel a három legrosszabb ajándékozótípust!

Az ajándékozás elvileg a figyelmességről szól, mégis vannak, akik mellett minden meglepetésből kellemetlen helyzet lesz. Nem feltétlenül a drága ajándék hiányzik, hanem az odafigyelés, a valódi szándék vagy éppen az, hogy az illető hajlandó legyen kivenni a részét a közös készülődésből. Ez a három ajándékozótípus különösen próbára teheti a környezetét.

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Mindig lelkesen ajánlkozik, amikor közös ajándékról van szó, de a pénztárcája valahogy sosem kerül elő. Ott van a vásárlásnál, segít kiválasztani a meglepetést, sőt még a csomagolásban is részt vesz, így kívülről úgy tűnhet, mintha valóban közösen készültetek volna. A költségekből azonban rendszeresen kimarad, és ha szóba kerül a rá eső rész, hirtelen elfelejti, hogy neki is kellett volna fizetnie. A legkellemetlenebb, amikor az ajándék átadásakor ugyanolyan büszkén áll az ünnepelt mellett, mintha ugyanannyit tett volna bele, mint mindenki más. Nem az összeg nagysága a probléma, hanem az, hogy természetesnek veszi mások nagylelkűségét.

Az utolsó pillanatos, aki mindig valami gyors megoldást választ Ő az, aki december 24-én délután döbben rá, hogy még senkinek sem vett ajándékot. Nem azért, mert ne lett volna rá ideje, egyszerűen mindig akad valami fontosabb, amivel foglalkozhat. Végül az utolsó nyitva tartó üzletből választ valamit, vagy gyorsan megrendel egy olyan tárgyat, amelyről azt sem tudja biztosan, hogy az ajándékozott szereti-e. A figyelmességet teljesen felváltja a kötelességszerű kipipálás, és sokszor még azt is elvárja, hogy a másik örüljön annak, hogy egyáltalán gondolt rá. A félreértett humorú, aki mindig saját magának választ ajándékot Ez az ajándékozó biztos benne, hogy remek a humora, és pontosan tudja, mivel lehet megnevettetni a másikat. A gond csak az, hogy gyakran olyan tárgyat választ, amely inkább az ő ízlését, belső poénjait vagy érdeklődését tükrözi, mint az ajándékozottét. Lehet belőle egy kínos feliratú póló, egy teljesen használhatatlan vicces kütyü vagy egy olyan társasjáték, amellyel valójában ő szeretne játszani. Az ajándék így inkább az ajándékozóról szól, mint arról, akinek szánja. Ha pedig a másik nem nevet fel azonnal, még meg is sértődik, amiért nem értékeli a különleges ötletét. A jó ajándék nem feltétlenül drága, és nem is kell tökéletesnek lennie. A legfontosabb, hogy érezhető legyen rajta: az ajándékozó valóban gondolt a másikra, és nem csupán le akarta tudni a kötelező kört.

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