A kockás és a pöttyös minták már szinte minden téli gardróbban megjelentek, de ha idén valami izgalmasabbra vágysz, érdemes egy kicsit merészebb irányba indulnod.

Vannak olyan minták, amelyek egyszerre elegánsak, nőiesek és kissé titokzatosak, ráadásul a legegyszerűbb összeállítást is képesek különlegessé tenni.

A mélyebb színek, a látványos részletek és a vintage hangulatú darabok különösen jól működnek a hidegebb hónapokban, amikor a ruhatárad is elbír egy kis drámaiságot. Az idei szezon egyik legizgalmasabb kedvence pedig nem más, mint a sötét alapon megjelenő virágminta, amely egészen új oldalát mutatja meg a romantikus stílusnak.

Ez a miniruha szuperül mutat magas szárú csizmával, vastag harisnyával és egy hosszabb szövetkabáttal, de egy elegáns bokacsizmával akár esti programra is felveheted. Ha szereted azokat a darabokat, amelyek önmagukban is karakteresek, és nem igényelnek különösebb stylingot, ez a ruha telitalálat. Olvass még a témában A kockás minta visszatért, és divatosabb mint valaha – így viselik a fiatalabb generációk „Nem is így nézek ki!” – Ezért tűnik öregebbnek az arcod a fotókon, mint a tükörben Nem nő meg a hajad? A szakértők szerint ennek egy nagyon konkrét oka lehet Milyen cipőt viselj novemberben, ha a bokacsizmát unod? Ezek a fazonok új lendületet adnak a szettjeidnek

Peplumos blézer A peplum fazon újra egyre izgalmasabb, különösen akkor, ha egy kis mintával is megbolondítják. Ez a blézer a klasszikus szabás helyett nőiesebb sziluettet ad, a hangsúlyos derékrész pedig szépen kiemeli az alakot. Egy fekete nadrággal vagy egyszerű ceruzaszoknyával is remekül működik, de ha igazán divatos összeállítást szeretnél, bátran viseld a hozzá illő mintás darabokkal. Mintás ing masnival A masnis nyakú blúz az egyik legnőiesebb darab, de a sötét virágmintával egészen új karaktert kap. Nem annyira romantikus, inkább elegáns, kissé vintage hangulatú, ami tökéletesen illik a téli időszakhoz. Egy magas derekú nadrággal, szövetnadrággal vagy akár farmerrel is viselheted, így a munkanapokon és egy vacsorán is megállja a helyét.

Ruha keleties mintával A keleties ihletésű minták különösen jól mutatnak a mély, sötét árnyalatokkal, hiszen ilyenkor a színek és a részletek sokkal hangsúlyosabbá válnak. Ez a ruha azoknak lehet kedvence, akik a hagyományos virágminták helyett valami különlegesebbre vágynak, de továbbra is szeretik a nőies darabokat. Egy egyszerű fekete csizmával és letisztult táskával viselve a minta kerülhet a középpontba, anélkül, hogy az összeállítás túl soknak tűnne. Virágos szett A virágos szettekben az a legjobb, hogy nem kell azon gondolkodnod, melyik felső illik a szoknyához, hiszen a két darab már eleve összetartozik. A sötét alapon megjelenő virágminta sokkal izgalmasabbá teszi a klasszikus blézer-miniszoknya párost, miközben az összhatás elegáns és nőies marad. Viseld együtt a két darabot, ha szereted a látványos outfiteket, vagy külön-külön is beépítheted őket a gardróbodba: a szoknya egy egyszerű kötött pulóverrel, a zakó pedig egy fekete nadrággal is remekül működik.

Bársony kabátka csillámos hímzéssel A bársony és a virágos hímzés kombinációja az egyik legszebb módja annak, hogy egy téli összeállításba egy kis drámaiságot csempéssz. Ez a kabátka különösen izgalmas a csillogó részletek miatt, amelyek ünnepibbé teszik, de egy egyszerű fekete nadrággal vagy farmerrel viselve hétköznap is megállja a helyét. Ha szereted a különleges, kissé bohém darabokat, amelyeknek már önmagukban is van karakterük, érdemes helyet szorítani neki a gardróbodban. Laza blúz A laza szabású blúzok tökéletesek azokhoz a napokhoz, amikor szeretnél csinosan felöltözni, de nem vágysz szűk vagy túlságosan formális ruhákra. A sötét virágminta miatt ez a darab sokkal karakteresebb, mint egy egyszerű egyszínű felső, mégis könnyedén kombinálható a kedvenc nadrágjaiddal. Egy fekete farmerrel és bokacsizmával igazi hétköznapi kedvenc lehet, de egy elegánsabb nadrággal akár munkahelyi összeállításban is viselheted.

Fodros, aszimmetrikus ruha Ha szereted a kicsit különlegesebb szabásokat, ez a ruha biztosan megakad a szemed. Az aszimmetrikus vonalvezetés és a fodrok izgalmassá teszik a megjelenést, a sötét virágminta pedig gondoskodik arról, hogy az összhatás ne legyen túl romantikus vagy édes. Egy csizmával, bőrkabáttal vagy hosszú gyapjúkabáttal is remekül mutat, így akár egy esti programra is tökéletes választás lehet. Virágos felső Egy virágos felsővel akkor is könnyedén becsempészheted ezt a trendet a gardróbodba, ha nem szereted a túl feltűnő mintákat. A sötét színvilág miatt a blúz jól kombinálható fekete, szürke vagy csokoládébarna nadrágokkal, de egy egyszerű farmer mellett is szépen érvényesül. A viszkózban gazdag anyag ráadásul lágy esésű, így a minta és a szabás együtt igazán nőies hatást kelt.