Ezt a 10 dolgot soha ne tisztítsd mosogatószerrel, mert tönkremegy

A Southern Living szakértők segítségével rávilágított arra, hogy a mosogatószer sok esetben többet árthat, mint használ, mert károsíthat bizonyos anyagokat, felületeket is. Így, hogy az otthonod minden pontja hosszú távon megőrizze szépségét és épségét, érdemes odafigyelni, hogy mikor és hol nem szabad mosogatószert használni. Íme a legfontosabb helyek, ahol kerülni kell ezt a praktikus, de nem mindenre alkalmas tisztítószert.
Autók
Taylor Riley, a Boom Facility Service Advisors szakértője figyelmeztet: „Az autó fényezéséhez a mosogatószer nem megfelelő. Bár kiváló zsíroldó, túl agresszív a festékre, eltávolítja a védő viaszt, ami fakuláshoz és karcokhoz vezethet. Autómosáshoz mindig speciális, autófestékhez készült termékeket használjunk, hogy megőrizzük a fényezés szépségét.”