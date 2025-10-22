Ezt a 10 dolgot soha ne tisztítsd mosogatószerrel, mert tönkremegy
iStock

Ezt a 10 dolgot soha ne tisztítsd mosogatószerrel, mert tönkremegy

Nyul Debóra
Írta 2025.10.22.

A mosogatószer a legtöbb konyhában nélkülözhetetlen segítőtárs: erős zsíroldó képessége miatt könnyedén megbirkózik a legmakacsabb ételmaradékokkal a sajtos rakott ételektől a csípős chilin át egészen a krémes desszertekig. Emiatt sokan hajlamosak arra, hogy az otthonuk más területein is ezt a praktikus tisztítószert használják, ha valami kosz vagy folt ütötte fel a fejét. De vajon tényleg minden felületre és anyagra alkalmas?

A Southern Living szakértők segítségével rávilágított arra, hogy a mosogatószer sok esetben többet árthat, mint használ, mert károsíthat bizonyos anyagokat, felületeket is. Így, hogy az otthonod minden pontja hosszú távon megőrizze szépségét és épségét, érdemes odafigyelni, hogy mikor és hol nem szabad mosogatószert használni. Íme a legfontosabb helyek, ahol kerülni kell ezt a praktikus, de nem mindenre alkalmas tisztítószert.

Autók

Taylor Riley, a Boom Facility Service Advisors szakértője figyelmeztet: „Az autó fényezéséhez a mosogatószer nem megfelelő. Bár kiváló zsíroldó, túl agresszív a festékre, eltávolítja a védő viaszt, ami fakuláshoz és karcokhoz vezethet. Autómosáshoz mindig speciális, autófestékhez készült termékeket használjunk, hogy megőrizzük a fényezés szépségét.”

