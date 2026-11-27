Van valami különösen ironikus abban, hogy a digitális világ okozta problémáinkra ma már komplett iparág épül – amelynek üzenetét természetesen egy képernyőn keresztül kapjuk meg. Egyre kevésbé hiszem azonban, hogy a digitális detox valódi megoldást kínál arra, ahogyan ma élünk.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Van valami különösen ironikus abban, hogy a digitális világ okozta problémáinkra ma már komplett iparág épül, amelynek az a legfontosabb üzenete, hogy időnként ki kell lépnünk a digitális világból – üzenik mindezt természetesen egy képernyőn keresztül. Vegyünk részt egy offline hétvégén, kapcsoljuk ki az értesítéseket, tegyük egy dobozba a telefonunkat, menjünk el egy erdei elvonulásra, és tanuljunk meg újra jelen lenni. Ha pedig mindezt sikeresen teljesítettük, természetesen dokumentáljuk az Instagramon, lehetőleg egy naplementés fotóval és a megfelelő hashtaggel.

Karmikus visszatérés: 4 csillagjegy, akinél megszólal a múlt

Nem vitatom, hogy néha mindannyiunknak jót tesz egy kis szünet, de egyre kevésbé hiszek abban, hogy a digitális detox valódi megoldást kínál arra, ahogyan ma élünk.

A telefonunk ugyanis nem egyszerűen egy tárgy, amitől időnként megszabadulhatunk. Munkaeszköz, kapcsolattartási felület, információforrás, szórakoztatóközpont, navigációs rendszer, ügyintézési platform és sokunk számára a pénztárca helyettesítője is. Olvass még a témában Miért akarjuk eldönteni mások helyett, hogy jogos-e a fájdalmuk? „Miért csak akkor akar segíteni, amikor már kikészültem?!” – nők történetei az együttélésről Melyik énedet mutatod a világnak, és melyiket rejted el? A csillagjegyed érdekes dolgokat árulhat el erről A gyerekvállalás ma már luxusprogram? – Mennyibe kerül valójában egy átlagos gyerekkor?

Amikor azt mondjuk, hogy túl sokat használjuk, valójában sokszor azt is mondjuk, hogy a mindennapi életünk túl sok területén vált nélkülözhetetlenné.

Egy kisgyerekes szülőnek például nem feltétlenül opció, hogy órákra elérhetetlenné váljon, ahogy egy szabadúszó sem biztos, hogy megengedheti magának, hogy teljesen kikapcsolja a munkahelyi kommunikációt.

Persze, vannak helyzetek, amikor valóban mi magunk tartjuk fenn a rossz szokásainkat. Amikor automatikusan nyúlunk a telefonért a piros lámpánál, a vécén, két falat között vagy akkor is, amikor valaki éppen hozzánk beszél. Amikor öt perc szabadidőt sem tudunk eltölteni anélkül, hogy valamilyen tartalommal töltenénk ki.

Ezeken érdemes változtatni, és ebben a digitális detox is segíthet. Csakhogy szerintem igazságtalan kizárólag az egyéntől várni a megoldást egy olyan rendszerben, amelynek üzleti modellje éppen arra épül, hogy minél több időt töltsünk a képernyő előtt.

A közösségi platformok nem véletlenül küldenek értesítéseket, nem véletlenül kínálnak végtelen görgetést, és nem véletlenül próbálják minél pontosabban kitalálni, milyen tartalommal tudnak még néhány másodpercig ott tartani minket. A figyelmünk üzleti érték. Miközben mi azt tanuljuk egy hétvégi elvonuláson, hogyan legyünk tudatosabb felhasználók, a másik oldalon fejlesztők, marketingesek és viselkedéskutatók dolgoznak azon, hogyan tehetnék még hatékonyabbá a figyelmünk megszerzését.

A digitális túlterheltség nem pusztán egyéni önfegyelem kérdése A folyamatos elérhetőség elvárása, a munka és a magánélet összemosódása, az állandó összehasonlítás, a gyors reakciók kényszere mind olyan jelenségek, amelyekre nem elég annyit mondani, hogy tegyük le a telefont. Ha egy munkahelyen este tízkor is elvárják a válaszokat, ha egy vállalkozó csak online jelenléttel tud ügyfeleket szerezni, vagy ha egy szülőnek a digitális felületeken kell intéznie a gyereke körüli teendők jelentős részét, akkor nem feltétlenül az ő digitális szokásaival van a legnagyobb probléma. Nem szeretném démonizálni a technológiát. Rengeteg lehetőséget, tudást, kapcsolatot és szabadságot kaptunk általa, és eszem ágában sincs visszavágyódni egy olyan világba, ahol minden ügyintézéshez személyesen kellett sorban állni. De talán ideje lenne abbahagyni, hogy minden digitális problémát egyéni önfejlesztési feladatként kezelünk. A digitális detox lehet egy jó kezdet, de nem lehet a végső válasz. Nem nekünk kellene egyre ügyesebben megtanulnunk ellenállni egy olyan rendszernek, amely folyamatosan a figyelmünkre pályázik. Inkább olyan digitális környezetet kellene építenünk, amelyben nem az önuralmunkon múlik, hogy marad-e időnk és figyelmünk a valódi életünkre.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.