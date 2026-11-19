Mielőtt új ruhát keresnél, nézd meg, mennyi lehetőség rejlik abban, ami már most is a gardróbodban van!
Egy öv, és máris más a ruha karaktere
Egy egyszerű, egyenes szabású ruha egészen új sziluettet kap, ha hangsúlyosabbá teszed a derekadat. A vékony, arany vagy ezüst övek visszafogottan elegánsak, ezért akkor is jól működnek, ha nem szeretnél túl feltűnő kiegészítőt viselni.
Ha viszont valami látványosabbra vágysz, idén bátran próbálkozz szélesebb, bársonnyal vagy apró kövekkel díszített változatokkal! Egy kötött, hosszú ujjú ruhán is meglepően jól mutathat egy karakteres darab, amely azonnal alkalmi hangulatot teremt.
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