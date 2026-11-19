Esik az eső, a teraszra vagy az erkélyre nem lehet kiteregetni, így a vizes ruhák automatikusan a fürdőszobába vándorolnak egy szárítóállványra.

Ez a megoldás ősszel és télen szinte minden magyar háztartásban bevett szokás, pedig a fürdőszoba éppen az a helyiség, ahol a legkevésbé szabadna nedves textíliákat hagyni száradni.

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A probléma gyökere egyszerű fizika: egy átlagos mosógépnyi, kicsavart ruha szárítás közben akár másfél-két liter vizet is a levegőbe enged párolgás formájában. Ezt a mennyiséget glasgow-i háztartási szárítási felmérések is alátámasztják, és a brit Centre for Sustainable Energy egyik szakértője is hasonló értékről számolt be: szerinte a benti ruhaszárítás során akár két liter víz is a levegőbe kerülhet egyetlen mosásnyi ruhából. Ez bőven elég ahhoz, hogy egy kisebb, ablak nélküli vagy ritkán szellőztetett fürdőszobában drasztikusan megemelje a relatív páratartalmat.

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