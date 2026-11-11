Saját kerti tavat szeretnél? Ezt kell tudnod, mielőtt hozzákezdesz

Egy jól megtervezett kerti tó három hónap alatt beindul: tiszta lesz a vize, megjelennek benne a békák, és nyárra már szitakötők cikáznak fölötte. A rosszul megtervezett tó viszont évekig zöld lesz, bűzlik, és végül betemetik. A különbség szinte mindig az első két hétben dől el, még mielőtt egy lapát föld kikerülne a földből.

Egy kerti tó különleges hangulatot adhat az udvarnak: a víz tükröződése, a vízinövények és az idővel megjelenő békák, szitakötők igazi kis élővilágot teremthetnek a kertben. Ahhoz azonban, hogy ne egy folyamatosan algásodó, nehezen karbantartható vízfelület legyen belőle, már a tervezéskor érdemes néhány fontos szempontot figyelembe venni. A megfelelő helyszín, a jól megválasztott méret, a gondos szigetelés és a növények összeállítása egyaránt meghatározza, mennyire lesz tartós és könnyen fenntartható a kerti tavunk.

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A helyszín kiválasztása az első lépés

A tó helyét ne kizárólag esztétikai szempontok alapján válaszd ki. A legtöbb vízinövénynek szüksége van napfényre, ugyanakkor a tartós, egész napos napsütés felmelegítheti a sekély vizet, és kedvezhet az algák elszaporodásának. Ideális lehet egy olyan terület, amely naponta körülbelül 4-6 órán át kap közvetlen napfényt, a nap legmelegebb időszakában pedig részben árnyékos.

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