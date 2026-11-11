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4 csillagjegy, aki hajlamos ragaszkodni a múlthoz
Unsplash

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4 csillagjegy, aki hajlamos ragaszkodni a múlthoz

Farkas Izabella
Írta 2026.11.11.
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Négy csillagjegy, amely különösen nehezen engedi el a régi kapcsolatokat, emlékeket és életszakaszokat. Vajon te is köztük vagy?

Vannak, akik könnyen lezárják a múltat, és szinte gondolkodás nélkül fordulnak az új lehetőségek felé, mások viszont hosszú ideig őrzik magukban a régi emlékeket, kapcsolatokat és kimondatlan érzéseket. Számukra a továbblépés nem mindig egyszerű, hiszen nehezen engedik el azt, ami egykor fontos szerepet játszott az életükben. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos lehet erre.

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Rák – Aki minden emléket a szívében őriz

A Rák az állatöv egyik legérzelmesebb jegye, akinek az emlékek különösen sokat jelentenek. Egy régi szerelem, egy gyerekkori helyszín vagy akár egy apró, mások számára jelentéktelennek tűnő gesztus is éveken át élhet benne. Nehezen engedi el azokat az embereket, akikhez valaha erősen kötődött, még akkor is, ha a kapcsolat már rég véget ért. Gyakran visszagondol arra, mi történhetett volna másképp, és hajlamos idealizálni a múlt szép pillanatait. Biztonságérzetet ad neki, ha felidézheti azokat az időszakokat, amikor igazán boldognak érezte magát.

4 csillagjegy, aki képtelen kilépni a mérgező kapcsolatokból

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