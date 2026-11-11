Rétegek és analóg helyiségek – itt vannak 2027 első lakberendezési trendjei

2027-ben a lakberendezés már kevésbé szól a tökéletesen összehangolt enteriőrökről, és sokkal inkább arról, hogy az otthonunk valóban minket tükrözzön.

Előtérbe kerülnek a kényelmes bútorok, a karakteres színek, a személyes tárgyak és azok a megoldások, amelyektől a lakás nem bemutatóteremnek, hanem igazi otthonnak érződik.

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1. Képernyőmentes zónák a kikapcsolódáshoz

Nem csak a hálószoba lehet a pihenés helyszíne: 2027-ben külön teret kaphatnak az olyan tevékenységek, amelyekhez nincs szükség képernyőre. Egy olvasósarok, kreatív műhely vagy társasjátékoknak fenntartott szoba segíthet kiszakadni a mindennapi pörgésből.

2. Egymásra hangolt színek és árnyalatok

Az egyszínű enteriőrök továbbra is divatosak, de egyre izgalmasabb formában jelennek meg. Ugyanannak a színnek több árnyalata, különböző felületek és anyagok kombinációja adhat mélységet a helyiségnek. A barna például a falon, a kanapén és a szőnyegen is megjelenhet anélkül, hogy unalmassá válna. Olvass még a témában Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok Üres foltok a kertben? Ezekkel a növényekkel színesítheted az udvarodat A tavaszi nagytakarítás, ami egy hatalmas felismerést is hozott az életembe Fedezd fel az idén 100 éves David Attenborough varázslatos világát – A Secret Garden mesés brit kertek mélyébe kalauzol

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