november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 9°C 🌦️
november 11. Márton napja Ma: 6°C Holnap: 9°C 🌦️
Rétegek és analóg helyiségek – itt vannak 2027 első lakberendezési trendjei
Unsplash

Címlap / Otthon / Dekor / Rétegek és analóg helyiségek – itt...

Rétegek és analóg helyiségek – itt vannak 2027 első lakberendezési trendjei

Fehér Dia
Írta 2026.11.11.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

2027-ben a lakberendezés már kevésbé szól a tökéletesen összehangolt enteriőrökről, és sokkal inkább arról, hogy az otthonunk valóban minket tükrözzön.

Előtérbe kerülnek a kényelmes bútorok, a karakteres színek, a személyes tárgyak és azok a megoldások, amelyektől a lakás nem bemutatóteremnek, hanem igazi otthonnak érződik.

Skorpió hava a szerelemben: mit hoz a csillagjegyednek?

1. Képernyőmentes zónák a kikapcsolódáshoz

Nem csak a hálószoba lehet a pihenés helyszíne: 2027-ben külön teret kaphatnak az olyan tevékenységek, amelyekhez nincs szükség képernyőre. Egy olvasósarok, kreatív műhely vagy társasjátékoknak fenntartott szoba segíthet kiszakadni a mindennapi pörgésből.

2. Egymásra hangolt színek és árnyalatok

Az egyszínű enteriőrök továbbra is divatosak, de egyre izgalmasabb formában jelennek meg. Ugyanannak a színnek több árnyalata, különböző felületek és anyagok kombinációja adhat mélységet a helyiségnek. A barna például a falon, a kanapén és a szőnyegen is megjelenhet anélkül, hogy unalmassá válna.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik csillagjegyhez áramlik a pénz idén ősszel? Ranglista

Ezeket olvassák most

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

„Bevásároltam, fürdetésre otthon voltam, mesét olvastam, a feleségem mégis kifakadt, hogy mindent ő csinál” – Apaság férfiszemmel

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Vonatos kirándulás Grazba – egy tökéletes novemberi úti cél

Ezt hozza 2026. november 11. a numerológia szerint: szabadság és változás

Ezt hozza 2026. november 11. a numerológia szerint: szabadság és változás

Napi horoszkóp 2026. november 11. – Amit ma kívánsz, azt be is vonzod

Napi horoszkóp 2026. november 11. – Amit ma kívánsz, azt be is vonzod

4 csillagjegy, aki hajlamos ragaszkodni a múlthoz

4 csillagjegy, aki hajlamos ragaszkodni a múlthoz

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.