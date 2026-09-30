október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Miért nyomkodjuk a telefonunkat még órákig az ágyban, amikor már rég aludnunk kéne?
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / Miért nyomkodjuk a telefonunkat még...

Miért nyomkodjuk a telefonunkat még órákig az ágyban, amikor már rég aludnunk kéne?

Farkas Izabella
Írta 2026.09.30.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Éjfél elmúlt, a szemünk már ég a fáradtságtól, a hüvelykujjunk mégis megállíthatatlanul pörgeti tovább a képernyőt.

Tudjuk, hogy reggel hatkor csörögni fog az ébresztő, mégis ott fekszünk a sötétben, a takaró alatt világító téglalapra meredve, és képtelenek vagyunk letenni a telefont. Ez a jelenség nem ritka kivétel, hanem szinte mindenki életének visszatérő esti rutinja. A tudomány a jelenség alapját lefekvés-halogatásnak (bedtime procrastination) nevezi, ezt a fogalmat holland kutatók vezették be 2014-ben; a köznyelvben elterjedt „bosszúalvás-halogatás” (revenge bedtime procrastination) kifejezés ennek egy internetes eredetű változata, amely Kínából indult, majd egy 2020-as virális bejegyzés nyomán terjedt el világszerte.

A zodiákus 4 legmakacsabb csillagjegye

Amikor az éjszaka az egyetlen szabadidőnk

A kifejezés eredetileg kínai internetes közösségekből terjedt el, majd nemzetközi lapok, köztük a BBC is átvette, mert pontosan leírt egy addig névtelen élményt. A lényege, hogy azok, akiknek napközben nincs kontrolljuk saját idejük felett, munka, gyerekek, ingázás miatt, este tudatosan feláldozzák az alvásukat azért, hogy visszakapjanak valamit a napból, ami csak az övék. A telefon ebben a pillanatban nem szórakozás, hanem elégtétel: végre nem kér tőlünk semmit senki.

Csakhogy ez az elégtétel csapda is egyben. Minél fáradtabbak vagyunk, annál kevésbé vagyunk képesek leállni, mert a döntéshozatalért felelős agyi működés kimerül a nap végére, és pont akkor a leggyengébb, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.

Olvass még a témában

Nő, aki éjszaka görgeti a telefonját
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
⚖️KisokosBMI-kalkulátortesttömegindex és haskörfogat
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Nyolc év után egy mondat az autópályán, ami mindent átírt

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

Egyik pillanatról a másikra eltűnik? A csillagjegye elárulja, hogyan vet véget a kapcsolatnak

Egyik pillanatról a másikra eltűnik? A csillagjegye elárulja, hogyan vet véget a kapcsolatnak

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.