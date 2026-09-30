Miért nyomkodjuk a telefonunkat még órákig az ágyban, amikor már rég aludnunk kéne?

Tudjuk, hogy reggel hatkor csörögni fog az ébresztő, mégis ott fekszünk a sötétben, a takaró alatt világító téglalapra meredve, és képtelenek vagyunk letenni a telefont. Ez a jelenség nem ritka kivétel, hanem szinte mindenki életének visszatérő esti rutinja. A tudomány a jelenség alapját lefekvés-halogatásnak (bedtime procrastination) nevezi, ezt a fogalmat holland kutatók vezették be 2014-ben; a köznyelvben elterjedt „bosszúalvás-halogatás” (revenge bedtime procrastination) kifejezés ennek egy internetes eredetű változata, amely Kínából indult, majd egy 2020-as virális bejegyzés nyomán terjedt el világszerte.
Amikor az éjszaka az egyetlen szabadidőnk
A kifejezés eredetileg kínai internetes közösségekből terjedt el, majd nemzetközi lapok, köztük a BBC is átvette, mert pontosan leírt egy addig névtelen élményt. A lényege, hogy azok, akiknek napközben nincs kontrolljuk saját idejük felett, munka, gyerekek, ingázás miatt, este tudatosan feláldozzák az alvásukat azért, hogy visszakapjanak valamit a napból, ami csak az övék. A telefon ebben a pillanatban nem szórakozás, hanem elégtétel: végre nem kér tőlünk semmit senki.
Csakhogy ez az elégtétel csapda is egyben. Minél fáradtabbak vagyunk, annál kevésbé vagyunk képesek leállni, mert a döntéshozatalért felelős agyi működés kimerül a nap végére, és pont akkor a leggyengébb, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.
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