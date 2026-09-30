Miért nyomkodjuk a telefonunkat még órákig az ágyban, amikor már rég aludnunk kéne?

Éjfél elmúlt, a szemünk már ég a fáradtságtól, a hüvelykujjunk mégis megállíthatatlanul pörgeti tovább a képernyőt.

Tudjuk, hogy reggel hatkor csörögni fog az ébresztő, mégis ott fekszünk a sötétben, a takaró alatt világító téglalapra meredve, és képtelenek vagyunk letenni a telefont. Ez a jelenség nem ritka kivétel, hanem szinte mindenki életének visszatérő esti rutinja. A tudomány a jelenség alapját lefekvés-halogatásnak (bedtime procrastination) nevezi, ezt a fogalmat holland kutatók vezették be 2014-ben; a köznyelvben elterjedt „bosszúalvás-halogatás” (revenge bedtime procrastination) kifejezés ennek egy internetes eredetű változata, amely Kínából indult, majd egy 2020-as virális bejegyzés nyomán terjedt el világszerte.

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Amikor az éjszaka az egyetlen szabadidőnk

A kifejezés eredetileg kínai internetes közösségekből terjedt el, majd nemzetközi lapok, köztük a BBC is átvette, mert pontosan leírt egy addig névtelen élményt. A lényege, hogy azok, akiknek napközben nincs kontrolljuk saját idejük felett, munka, gyerekek, ingázás miatt, este tudatosan feláldozzák az alvásukat azért, hogy visszakapjanak valamit a napból, ami csak az övék. A telefon ebben a pillanatban nem szórakozás, hanem elégtétel: végre nem kér tőlünk semmit senki.

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Csakhogy ez az elégtétel csapda is egyben. Minél fáradtabbak vagyunk, annál kevésbé vagyunk képesek leállni, mert a döntéshozatalért felelős agyi működés kimerül a nap végére, és pont akkor a leggyengébb, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Olvass még a témában Ezek a csillagjegyek nehezen viselik, ha nem ők irányítanak 3 szabály, amit lefektettünk, mielőtt a gyerek megkapta az első háziállatát Mi lenne, ha nem azért mozognánk, mert nem szeretjük a testünket? Mennyire bírod a bizonytalanságot? Teszteld, hogyan reagálsz, ha nem tudod, mi lesz!

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