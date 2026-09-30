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Ezt a 3 csillagjegyet brutálisan próbára teszik a bolygók októberben
Pexels

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Ezt a 3 csillagjegyet brutálisan próbára teszik a bolygók októberben

Farkas Izabella
Írta 2026.09.30.
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Októberben három csillagjegy számára különösen intenzív időszak jöhet, amikor a bolygók komoly kihívások elé állíthatják őket.

Október az asztrológia szerint különösen mozgalmas hónap lehet, amikor több fontos bolygómozgás is arra késztethet, hogy szembenézz azzal, amit eddig halogattál vagy inkább elkerültél. Három csillagjegy számára ez az időszak érzelmileg és a magánéletben is több kihívást hozhat, amelyekből azonban fontos felismerések születhetnek. Nézd meg, kik kerülhetnek próbára az ősz közepén!

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