Ez a 6 csillagjegy páros teljesen összeférhetetlen a kapcsolatokban

Néha a csillagok egyszerűen nem kedveznek a harmóniának, bármennyire is erős a kémia két ember között. Habár minden kapcsolat tanít valamire, ezek a duók legtöbbször hatalmas leckét adnak – méghozzá a nehezebb fajtából.

Kos és Bika

Amikor egy tüzes Kos és egy megfontolt Bika találkozik, először még lehet, hogy izgalmasnak találják egymást, de amint a rózsaszín köd felszáll, gyorsan kiderül, hogy teljesen más tempóban élik az életüket. A Kos szereti az azonnali döntéseket és a spontán kalandokat, míg a Bika stabilitásra, kiszámíthatóságra vágyik.

Az igazi baj viszont ott kezdődik, hogy egyikük sem hajlandó engedni. A Kos robban, a Bika pedig csendben neheztel – aztán egyszer csak kitör a vihar. Mindketten makacsok, nem kérnek bocsánatot, inkább csak gyűlik bennük a feszültség. Ha nem tanulják meg, hogyan lehet igazán meghallani a másikat, ez a kapcsolat inkább fárasztó lesz, mint inspiráló.