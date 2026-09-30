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„Ahogy meglátta az eljegyzési képeim, rögtön jött tőle egy üzenet” – Exek, akik túl későn kaptak észbe
Pexels

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„Ahogy meglátta az eljegyzési képeim, rögtön jött tőle egy üzenet” – Exek, akik túl későn kaptak észbe

Schuster Borka
Írta 2026.09.30.
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Három olvasónk mesélte el, mi történt, amikor az exeik túl későn döbbentek rá, hogy talán mégsem kellett volna elengedniük őket.

Van, aki csak akkor jön rá, mit veszített, amikor már nincs visszaút. Egy új kapcsolat, egy eljegyzés vagy akár csak egy fénykép is elég lehet ahhoz, hogy egy korábbi szerelem hirtelen egészen más színben tűnjön fel.

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„Három évvel a szakításunk után írta meg, hogy még mindig engem szeret”

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Pexels

„Négy évig voltunk együtt, huszonhat évesen jöttünk össze, és sokáig tényleg azt hittem, ő lesz az, akivel leélem az életem. Aztán egy idő után minden döntésnél azt éreztem, hogy nekem kell alkalmazkodnom. Ő nem akart összeköltözni, nem szeretett volna közös terveket szőni, és amikor szóba került a jövő, mindig azt mondta, hogy ráérünk még” – meséli a 38 éves Emese.

„Én egy idő után belefáradtam. Nem volt nagy veszekedés vagy megcsalás, egyszerűen egy este azt mondtam neki, hogy nekem ez már nem elég. Ő pedig meglepően könnyen elfogadta. Azt mondta, ha én így érzem, akkor nincs mit tenni.

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