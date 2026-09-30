Tizenhat kolostor bújik meg Novi Sad közelében – fedezd fel ősszel a Fruška Gora-t

Ősszel különösen szép arcát mutatja a Fruška Gora: a szerb kolostorok, az erdők és a szőlőhegyek ilyenkor jóval nyugodtabb kirándulást kínálnak Novi Sad közelében.

Tizenhat ortodox kolostor rejtőzik egy dombvidék erdeiben, alig félórányira Novi Sadtól. Nyáron szervezett kirándulások és turistacsoportok is felkeresik őket, ősszel viszont, amikor a szőlőhegyek és az erdők aranysárgába, vörösbe öltöznek, sokkal nyugodtabb arcát mutatja a vidék.

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A Fruška Gora nem a klasszikus értelemben vett magashegység, inkább egy hosszan elnyúló hegység a Duna mentén, Vajdaság déli részén, a Szerémségben. A vidéket gyakran nevezik a „szerb Athosnak”, hiszen évszázadokon át fontos szerzetesi központ volt: a térségben a 16–17. században több tucat kolostort jegyeztek fel, amelyek közül ma mintegy 15–16 maradt fenn.

Hol kezdődik az útvonal

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Novi Sadból indulva a Duna túlpartján fekvő Petrovaradin felől közelíthető meg a Fruška Gora, amelynek északi lejtői néhány kilométerrel délebbre kezdődnek. A legismertebb és könnyen megközelíthető kolostorok egyike a Krušedol, amely a szerb uralkodóház, a Brankovicsok fontos történelmi emlékhelye. A kolostor a hegység keleti részén, Novi Sadtól nagyjából 25–30 kilométerre található. Olvass még a témában Generációs sebek, szerelem és elengedés – Véleményem az Egy másik énem 3. évadáról Így fér bele minden a kézipoggyászodba: a „3 cipős módszer”, amit a légiutas-kísérők is használnak A Hamnet nyomában: házak, amelyek elképesztő titkokat rejtenek a 16. századról 5 nyomós ok, amiért megérte a Balatonra szökni a születésnapomon

Ősszel a környék különösen hangulatos: az erdők színei, a csendes kolostorudvarok és a közeli szőlőültetvények egészen más élményt kínálnak, mint a nyári kirándulószezon.

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