Tizenhat kolostor bújik meg Novi Sad közelében – fedezd fel ősszel a Fruška Gora-t

Tizenhat ortodox kolostor rejtőzik egy dombvidék erdeiben, alig félórányira Novi Sadtól. Nyáron szervezett kirándulások és turistacsoportok is felkeresik őket, ősszel viszont, amikor a szőlőhegyek és az erdők aranysárgába, vörösbe öltöznek, sokkal nyugodtabb arcát mutatja a vidék.
A Fruška Gora nem a klasszikus értelemben vett magashegység, inkább egy hosszan elnyúló hegység a Duna mentén, Vajdaság déli részén, a Szerémségben. A vidéket gyakran nevezik a „szerb Athosnak”, hiszen évszázadokon át fontos szerzetesi központ volt: a térségben a 16–17. században több tucat kolostort jegyeztek fel, amelyek közül ma mintegy 15–16 maradt fenn.
Hol kezdődik az útvonal
Novi Sadból indulva a Duna túlpartján fekvő Petrovaradin felől közelíthető meg a Fruška Gora, amelynek északi lejtői néhány kilométerrel délebbre kezdődnek. A legismertebb és könnyen megközelíthető kolostorok egyike a Krušedol, amely a szerb uralkodóház, a Brankovicsok fontos történelmi emlékhelye. A kolostor a hegység keleti részén, Novi Sadtól nagyjából 25–30 kilométerre található.
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