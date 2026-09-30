Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

A patkány csellel győzött, a disznó pedig lustasága miatt ért be utolsónak, és ez a történet azóta is meghatározza, hogyan gondolkodunk az egyes jegyek természetéről.
A kínai csillagjegyek nemcsak a személyiségről árulnak el sokat, hanem arról is, kivel alkotunk harmonikus, és kivel inkább feszült párost. Nézzük végig mind a tizenkettőt, majd azt is, hogyan illeszkednek egymáshoz.
A 12 állatjegy jellemzői
Patkány (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
A patkány szülöttei találékonyak és gyors észjárásúak, ritkán kerülnek olyan helyzetbe, amiből ne találnának kiutat. Erős ambíció hajtja őket, és remekül alkalmazkodnak a változó körülményekhez, még ha ez időnként számító viselkedésnek is tűnik mások szemében.
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