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Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül
Unsplash

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Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Schuster Borka
Írta 2026.09.30.
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A numerológia szerint a születési dátumunk nemcsak azt árulhatja el, milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk, hanem azt is megmutathatja, mely életterületeken vagyunk hajlamosak elakadni. Számold ki a születési számodat, és nézd meg, milyen mintát társít hozzá a numerológia!

Ehhez add össze a születési dátumod összes számjegyét, majd addig egyszerűsítsd az eredményt, amíg egyjegyű számot nem kapsz. Ha például 1987. március 24-én születtél, így számolj: 1+9+8+7+0+3+2+4 = 34, majd 3+4 = 7. Ebben az esetben a születési számod a 7-es.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre?

Nézd meg, mit társít a numerológia az egyes számokhoz, és gondold végig, felismered-e magadban az adott mintát.

1-es – Önállóság és önérvényesítés

Az 1-es számhoz a kezdeményezés, az önállóság és a vezetői energia kapcsolódik. A blokk ezen a területen azt jelentheti, hogy nehezen állsz ki magadért, túl sokat vársz mások jóváhagyására, vagy éppen ellenkezőleg: mindent egyedül akarsz megoldani, és nehezen engedsz közel másokat.

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A kérdés az lehet: tudsz-e úgy önálló lenni, hogy közben nem kell mindent egyedül cipelned?

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