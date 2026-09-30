Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Ehhez add össze a születési dátumod összes számjegyét, majd addig egyszerűsítsd az eredményt, amíg egyjegyű számot nem kapsz. Ha például 1987. március 24-én születtél, így számolj: 1+9+8+7+0+3+2+4 = 34, majd 3+4 = 7. Ebben az esetben a születési számod a 7-es.
Nézd meg, mit társít a numerológia az egyes számokhoz, és gondold végig, felismered-e magadban az adott mintát.
1-es – Önállóság és önérvényesítés
Az 1-es számhoz a kezdeményezés, az önállóság és a vezetői energia kapcsolódik. A blokk ezen a területen azt jelentheti, hogy nehezen állsz ki magadért, túl sokat vársz mások jóváhagyására, vagy éppen ellenkezőleg: mindent egyedül akarsz megoldani, és nehezen engedsz közel másokat.
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A kérdés az lehet: tudsz-e úgy önálló lenni, hogy közben nem kell mindent egyedül cipelned?
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