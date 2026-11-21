Háztartási pillanatképek, amikkel minden nő tud azonosulni. Összegyűjtöttük azokat az együttélős sztorik, amelyek olvasása közben biztos, hogy te is bólogatni fogsz.

Háztartási pillanatképek, amikkel minden nő tud azonosulni.

Telis-tele

Amikor a szemetes túlcsordul, akkor az érzelmeim is túlcsordulnak, ugyanis a férjem nemcsak simán elsétál mellette ötször, hanem képes még tömni bele szemetet. Igaz, hogy már nem fér bele – mert mint említettem, kifolyik belőle a sok hulladék – de ő azért megpróbálja.

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Eleve kétszer annyi cucc van a vödörben, mint amennyi belefér, de ő csak tömi rendületlenül, mint az amcsik a hálaadási pulykát. Ha látja, hogy nézem, akkor azért felveszi a padlóra hulló dolgokat és ismét megpróbálja visszatömni őket, én pedig azon merengek, hogy ötöd ennyi energiájába telne kivinni a szemetet. De nem, ő nem viszi le, ő töm. Olvass még a témában „Nem akartam elhinni, hogy ennyire hülyének néz” – A legpofátlanabb hazugságok, amiket emberek szemébe mondtak „Miért, te azt gondolod, hogy tökéletes vagy?!” A különbségek az éretlen és az igazi férfiak reakcióiban Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod Amikor elfogytak a panaszaim: a terápiám (eddig) legijesztőbb fordulópontja

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