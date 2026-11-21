Háztartási pillanatképek, amikkel minden nő tud azonosulni.
Telis-tele
Amikor a szemetes túlcsordul, akkor az érzelmeim is túlcsordulnak, ugyanis a férjem nemcsak simán elsétál mellette ötször, hanem képes még tömni bele szemetet. Igaz, hogy már nem fér bele – mert mint említettem, kifolyik belőle a sok hulladék – de ő azért megpróbálja.
Eleve kétszer annyi cucc van a vödörben, mint amennyi belefér, de ő csak tömi rendületlenül, mint az amcsik a hálaadási pulykát. Ha látja, hogy nézem, akkor azért felveszi a padlóra hulló dolgokat és ismét megpróbálja visszatömni őket, én pedig azon merengek, hogy ötöd ennyi energiájába telne kivinni a szemetet. De nem, ő nem viszi le, ő töm.
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