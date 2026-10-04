Menő még a boci? Íme az idei ősz legállatibb-trendjei és a kedvenc darabjaim közülük

Ha az elmúlt időszakban úgy érezted, hogy lassan minden második ruhadarabon egy tehén köszön vissza, akkor ideje körülnézned, mert az állatminta-trend idén ősszel újabb fordulatot vett. A jól ismert kedvencek mellett olyan mintákkal is találkozhatsz, amelyekkel könnyen felfrissítheted a ruhatáradat, és egy egyszerű őszi szettet is izgalmasabbá tehetsz.

Persze nem kell rögtön lecserélned a fél gardróbodat csak azért, mert új szezon kezdődött. Egy mintás táska, cipő vagy öv is elég lehet ahhoz, hogy egy farmeres-pulóveres összeállítás ne legyen teljesen hétköznapi. Mutatom, milyen állatmintákra érdemes figyelned idén ősszel, és melyik darabokat választanám közülük.

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Zebra

A zebra idén sem akar beállni a sorba, és őszintén szólva nem is bánom. Elsőre merésznek tűnhet, de meglepően könnyű beilleszteni a ruhatárba, főleg akkor, ha egyszerű, egyszínű darabokkal párosítod. Egy zebrás cipő vagy táska például már önmagában elég ahhoz, hogy egy farmeres-pulóveres összeállítás ne legyen teljesen hétköznapi.

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Ha pedig valaki ennél is bátrabb, egy zebramintás ruha vagy felső is jöhet – csak arra érdemes figyelni, hogy a többi darab ne akarjon vele egyszerre főszerepet játszani. Olvass még a témában Így viseld a lenvászon ruhákat anélkül, hogy gyűrötten nézne ki egész nap Ez a természetes olaj a megoldás hajhullás ellen Gua sha és face yoga: természetes arcformálás műtétek nélkül A legszebb kiegészítők téli bulikra, amikben a vörös szőnyegen érzed magad

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