„Mai napig úgy érzem, hogy engem átvertek” – Nemcsak partnert választasz, hanem életformát is

Négy nő meséli el, hogyan szembesült ezzel a felismeréssel a saját házasságában.
A saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy nemcsak a személlyel kötöd össze az életed, hanem a másik alvási és pénzköltési szokásaival, stressztűrő képességével, családi drámáival, tisztasági és tisztálkodási igényeivel, munkamoráljával és védekezési mechanizmusával is. És ezek mind-mind meghatározzák a hétköznapjaitokat.
Ha ő úgy reagál le egy konfliktust, hogy elbújik és hajnali kettőig görget a telefonján autós videókat, te pedig úgy, hogy elmész shoppingolni, hogy szerezz egy kis endorfint, akkor ennek a két dolognak egyszerre kell léteznie – és működnie – a közös ökoszisztémában.
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Ha te szombat délelőttönként szeretsz az ágyban lustálkodni, ő pedig már reggel kivágódik a paplanból és kirándulást tervez, akkor valakinek meg kell alkudnia, vagy külön töltitek azt a napot. Mert nálunk így volt, és évek kellettek, mire összecsiszolódtunk.
A gyermekkor vége
A szerelem nem törli el a másik rossz szokásait – vagyis az elején még igen, de a tolerancia a rózsaszín köddel együtt oszlik el, és ezek erővel törnek elő, amikor összeköltöztök.
Mi sajnos nem éltünk együtt sokat, mielőtt összeházasodtunk – mert ő külföldön dolgozott –, és már összekötött minket a papír, amikor rájöttem, hogy utálom vele az életet.
Amikor megismerkedtünk, még tetszett, hogy sokat járunk el és bulizunk, de a családtervezéskor már reméltem, hogy lenyugszunk egy kicsit. Ő viszont nem volt hajlandó, és rájöttem, hogy örökké úgy akar élni, mint egy huszonéves. A férjem nem akart felnőni, de én igen, ezért szétmentünk.
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