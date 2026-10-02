október 2. Petra napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 2. Petra napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
„Mai napig úgy érzem, hogy engem átvertek” – Nemcsak partnert választasz, hanem életformát is
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Mai napig úgy érzem, hogy engem...

„Mai napig úgy érzem, hogy engem átvertek” – Nemcsak partnert választasz, hanem életformát is

Szőke Angéla
Írta 2026.10.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Sokan csak akkor jönnek rá, hogy nemcsak egy személyt, hanem egy teljes életvitelt is választanak, amikor már benne vannak egy olyan életvitelben, amiben nem boldogok.

Négy nő meséli el, hogyan szembesült ezzel a felismeréssel a saját házasságában.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán

A saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy nemcsak a személlyel kötöd össze az életed, hanem a másik alvási és pénzköltési szokásaival, stressztűrő képességével, családi drámáival, tisztasági és tisztálkodási igényeivel, munkamoráljával és védekezési mechanizmusával is. És ezek mind-mind meghatározzák a hétköznapjaitokat.

Ha ő úgy reagál le egy konfliktust, hogy elbújik és hajnali kettőig görget a telefonján autós videókat, te pedig úgy, hogy elmész shoppingolni, hogy szerezz egy kis endorfint, akkor ennek a két dolognak egyszerre kell léteznie – és működnie – a közös ökoszisztémában.

Olvass még a témában

Ha te szombat délelőttönként szeretsz az ágyban lustálkodni, ő pedig már reggel kivágódik a paplanból és kirándulást tervez, akkor valakinek meg kell alkudnia, vagy külön töltitek azt a napot. Mert nálunk így volt, és évek kellettek, mire összecsiszolódtunk.

A gyermekkor vége

A szerelem nem törli el a másik rossz szokásait – vagyis az elején még igen, de a tolerancia a rózsaszín köddel együtt oszlik el, és ezek erővel törnek elő, amikor összeköltöztök.

Mi sajnos nem éltünk együtt sokat, mielőtt összeházasodtunk – mert ő külföldön dolgozott –, és már összekötött minket a papír, amikor rájöttem, hogy utálom vele az életet.

Amikor megismerkedtünk, még tetszett, hogy sokat járunk el és bulizunk, de a családtervezéskor már reméltem, hogy lenyugszunk egy kicsit. Ő viszont nem volt hajlandó, és rájöttem, hogy örökké úgy akar élni, mint egy huszonéves. A férjem nem akart felnőni, de én igen, ezért szétmentünk.

Nő oldalprofilból
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Szűz kompatibilitás: 0-tól 10-ig minden csillagjeggyel

Ezeket olvassák most

Ennek a 4 csillagjegynek segítséget küld az univerzum ősszel

Ennek a 4 csillagjegynek segítséget küld az univerzum ősszel

„Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet

„Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

Havi horoszkóp 2026. október – Visszaköszön a múlt

Havi horoszkóp 2026. október – Visszaköszön a múlt

A boldog párok nem veszekednek kevesebbet, csak másképp csinálják

A boldog párok nem veszekednek kevesebbet, csak másképp csinálják

Pénzeső vagy anyagi nehézség? – Ezt üzeni az októberi pénzhoroszkópod

Pénzeső vagy anyagi nehézség? – Ezt üzeni az októberi pénzhoroszkópod

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.