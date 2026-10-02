„Mai napig úgy érzem, hogy engem átvertek” – Nemcsak partnert választasz, hanem életformát is

Sokan csak akkor jönnek rá, hogy nemcsak egy személyt, hanem egy teljes életvitelt is választanak, amikor már benne vannak egy olyan életvitelben, amiben nem boldogok.

Négy nő meséli el, hogyan szembesült ezzel a felismeréssel a saját házasságában.

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A saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy nemcsak a személlyel kötöd össze az életed, hanem a másik alvási és pénzköltési szokásaival, stressztűrő képességével, családi drámáival, tisztasági és tisztálkodási igényeivel, munkamoráljával és védekezési mechanizmusával is. És ezek mind-mind meghatározzák a hétköznapjaitokat.

Ha ő úgy reagál le egy konfliktust, hogy elbújik és hajnali kettőig görget a telefonján autós videókat, te pedig úgy, hogy elmész shoppingolni, hogy szerezz egy kis endorfint, akkor ennek a két dolognak egyszerre kell léteznie – és működnie – a közös ökoszisztémában. Olvass még a témában Üzenet a férfiaknak: Ha van olyan barátod, aki zaklató, te is részese vagy a problémának „Nem bámulja meg a nőket és elviszi a gyereket edzésre!” Van egy rossz hírem, egy kapcsolatban ennek a minimumnak kellene lennie Női magány járvány, amitől nem a szinglik szenvednek, hanem azok, akik rossz kapcsolatban élnek „Azért, mert egyre többet teszel érte, a férjed nem fog jobban szeretni” Gondolatok egy válóperes ügyvédtől

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Ha te szombat délelőttönként szeretsz az ágyban lustálkodni, ő pedig már reggel kivágódik a paplanból és kirándulást tervez, akkor valakinek meg kell alkudnia, vagy külön töltitek azt a napot. Mert nálunk így volt, és évek kellettek, mire összecsiszolódtunk.

A gyermekkor vége

A szerelem nem törli el a másik rossz szokásait – vagyis az elején még igen, de a tolerancia a rózsaszín köddel együtt oszlik el, és ezek erővel törnek elő, amikor összeköltöztök.

Mi sajnos nem éltünk együtt sokat, mielőtt összeházasodtunk – mert ő külföldön dolgozott –, és már összekötött minket a papír, amikor rájöttem, hogy utálom vele az életet.

Amikor megismerkedtünk, még tetszett, hogy sokat járunk el és bulizunk, de a családtervezéskor már reméltem, hogy lenyugszunk egy kicsit. Ő viszont nem volt hajlandó, és rájöttem, hogy örökké úgy akar élni, mint egy huszonéves. A férjem nem akart felnőni, de én igen, ezért szétmentünk.

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