Dolgozó anyaként ezt az egy szabályt követem, hogy ne hulljon szét az életem

Dolgozó anyának lenni olyan, mint tányérokkal zsonglőrködni – de nem az a cél, hogy egyetlen tányér se essen le, hanem hogy tudjuk, melyik műanyag és melyik porcelán. Schuszter Borka arról ír, hogyan tanulta meg felismerni, mikor melyik életterületre kell igazán figyelni.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Azóta sokszor eszembe jut ez a kép. Mert talán pontosan ez az, amit a legtöbbször elfelejtünk, amikor megpróbálunk egyszerre jó szülők, jó munkatársak, jó társak és közben még valahogy önmagunk is lenni. Azt hisszük, akkor csináljuk jól, ha minden területen folyamatosan száz százalékot teljesítünk. Csakhogy ez egyszerűen nem működik.

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Vannak napok, amikor a gyerekemnek rám van szüksége, és nincs mit mérlegelni. Ha beteg, ha valami komoly dolog történt vele, ha fél, ha olyan problémája van, amit egyedül még nem tud megoldani, akkor ott egye meg a fene a munkát. Lehet fontos egy határidő, lehet fontos egy megbeszélés, lehet akár fontos egy ügyfél is, de vannak helyzetek, amikor a gyerekem az a tányér, amelyik porcelánból van. Nem engedhetem őt összetörni csak azért, mert éppen túl sok minden van a levegőben.

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