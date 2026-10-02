Kavicsfestés lépésről-lépésre – a kicsiket is bevonhatod

Egy marék sima kavics a kertből vagy a strandról, néhány tubus akrilfesték és egy vékony ecset: ennyi kell ahhoz, hogy valami egyedi szülessen.

A kavicsfestés az egyik legolcsóbb kézműves hobbi, amit tényleg bárki elkezdhet, mégis sokan visszariadnak tőle, mert azt hiszik, ügyes kéz és rajzkészség kell hozzá. Valójában néhány alapszabály és pár gyakorlott technika elég, hogy a kavicsaid ne csak dekorációnak legyenek jók, hanem hosszú évekig kibírják az esőt, a napfényt és a sok kézbe fogást is.

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Milyen kavicsot érdemes választani

A legjobb alap a lapos, sima felületű, egyenletes formájú kavics, mert azon jobban terül a festék, és nem törik meg rajta a minta. A patakparti vagy tengerparti kavicsok általában simábbak, mint a bányászott, éles szélű darabok. Festés előtt mindenképp mosd le a kavicsokat langyos vízzel, hogy eltávolítsd róluk a port, a homokot és az esetleges algát, majd hagyd teljesen megszáradni, mert nedves felületen a festék nem fog megkötni.

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Ha zsíros, olajos a felület, egy enyhén szappanos vízben eltöltött fürdő és utána alapos leöblítés sokat segít. A porózusabb, mattabb kövek jobban tartják a festéket, mint a fényes, üvegesen csillogó kavicsok, ezért ha van választásod, inkább az előbbiek mellett dönts. Olvass még a témában Egy Pinterest-álom ára: amikor egy egyszerű függönycsere is komoly kiadást jelent Olcsó és humánus módszer: Így használd az ecetet vakondok ellen a kertben 7 skandináv lakberendezési szabály, amit szinte senki nem követ – pedig kellene A hosszú távon szerethető otthon titka: ne a trendeket kövesd, hanem a saját ízlésedet

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