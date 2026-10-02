október 2. Petra napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 2. Petra napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
A boldog párok nem veszekednek kevesebbet, csak másképp csinálják
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / A boldog párok nem veszekednek...

A boldog párok nem veszekednek kevesebbet, csak másképp csinálják

O. Zselyke
Írta 2026.10.02.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A boldogan élő párok ugyanúgy összeszólalkoznak apró és nagy dolgokon, mint bárki más. A különbség a vita szerkezetében rejlik, nem a gyakoriságában.

John Gottman amerikai pszichológus több ezer órányi felvételt elemzett házaspárokról, és arra jutott, hogy a kapcsolat jövőjét nem az jelzi előre, hányszor vitatkoznak egymással, hanem az, hogyan teszik ezt.

Egy üzenet a mosdó szélén: így derült ki az igazság a nyaraláson

Gottman kutatásai alapján néhány konkrét mintázat szinte biztosan megjósolja, hogy egy kapcsolat nehéz időszakba kerül. Ezeket ő négy lovasnak nevezte el: a kritika, a megvetés, a védekezés és az elzárkózás. A megvetés a legveszélyesebb közülük, mert ez az, amikor az egyik fél fölényből, gúnyból vagy megalázó hangnemből beszél a másikkal. Aki ezt rendszeresen megteszi, azzal a kapcsolat statisztikailag nagyobb eséllyel ér véget.

A vita első három perce dönt

Gottman egyik legismertebb megfigyelése, hogy egy nehéz beszélgetés kimenetele nagyjából megjósolható már az első percekben. Ha valaki éles, vádaskodó mondattal indít, mint például hogy „te sosem figyelsz rám”, a másik fél szinte biztosan védekezésbe vagy ellentámadásba vált. Ezt nevezik kemény indításnak, és a kutatás szerint egy tizenöt perces konfliktus kimenetele az esetek kilencvenhat százalékában megjósolható az első három perc alapján: a durva indítás szinte törvényszerűen negatív végkifejlethez vezet.

Olvass még a témában

A jól működő párok ezzel szemben igyekeznek konkrét, saját érzésre fókuszáló mondattal kezdeni, nem általánosító váddal. A „rosszul esett, hogy nem szóltál, amikor késtél” egészen más reakciót vált ki, mint a „neked mindegy vagyok”.

Pár vitatkozik az utcán
Unsplash

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Melyik csillagjegyhez áramlik a pénz idén ősszel? Ranglista

Ezeket olvassák most

„Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet

„Ne igyál, legyél vékony és szerény, de a tetkó tilos!” – Szegény nőként így vonzz be gazdag férjet

Ennek a 4 csillagjegynek segítséget küld az univerzum ősszel

Ennek a 4 csillagjegynek segítséget küld az univerzum ősszel

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

Éveken át vártam, hogy majd megváltozik – de ezzel a mondattal megölte a reményt

Éveken át vártam, hogy majd megváltozik – de ezzel a mondattal megölte a reményt

Több fehérjét eszel, mint kellene? Ezt a szervedet terheled túl vele

Több fehérjét eszel, mint kellene? Ezt a szervedet terheled túl vele

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.