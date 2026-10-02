A boldog párok nem veszekednek kevesebbet, csak másképp csinálják

A boldogan élő párok ugyanúgy összeszólalkoznak apró és nagy dolgokon, mint bárki más. A különbség a vita szerkezetében rejlik, nem a gyakoriságában.

John Gottman amerikai pszichológus több ezer órányi felvételt elemzett házaspárokról, és arra jutott, hogy a kapcsolat jövőjét nem az jelzi előre, hányszor vitatkoznak egymással, hanem az, hogyan teszik ezt.

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Gottman kutatásai alapján néhány konkrét mintázat szinte biztosan megjósolja, hogy egy kapcsolat nehéz időszakba kerül. Ezeket ő négy lovasnak nevezte el: a kritika, a megvetés, a védekezés és az elzárkózás. A megvetés a legveszélyesebb közülük, mert ez az, amikor az egyik fél fölényből, gúnyból vagy megalázó hangnemből beszél a másikkal. Aki ezt rendszeresen megteszi, azzal a kapcsolat statisztikailag nagyobb eséllyel ér véget.

A vita első három perce dönt

Gottman egyik legismertebb megfigyelése, hogy egy nehéz beszélgetés kimenetele nagyjából megjósolható már az első percekben. Ha valaki éles, vádaskodó mondattal indít, mint például hogy „te sosem figyelsz rám”, a másik fél szinte biztosan védekezésbe vagy ellentámadásba vált. Ezt nevezik kemény indításnak, és a kutatás szerint egy tizenöt perces konfliktus kimenetele az esetek kilencvenhat százalékában megjósolható az első három perc alapján: a durva indítás szinte törvényszerűen negatív végkifejlethez vezet. Olvass még a témában „Átlagosnak lenni nem jó érzés, de sajnos azok vagyunk: te is, én is.” Tények pszichológusoktól, amit sosem mondanak ki hangosan A Mérleg-szezon inspirációi: kuckózós tónusok és esztétikus dekorációk a harmonikus őszi otthonért Női magány járvány, amitől nem a szinglik szenvednek, hanem azok, akik rossz kapcsolatban élnek Ez az, amit mások gyakran félreértenek benned a csillagjegyed szerint

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A jól működő párok ezzel szemben igyekeznek konkrét, saját érzésre fókuszáló mondattal kezdeni, nem általánosító váddal. A „rosszul esett, hogy nem szóltál, amikor késtél” egészen más reakciót vált ki, mint a „neked mindegy vagyok”.

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