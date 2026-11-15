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5 különös Luca-napi babona, amelyről talán még sosem hallottál
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5 különös Luca-napi babona, amelyről talán még sosem hallottál

Farkas Izabella
Írta 2026.11.15.
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December 13-a a magyar néphagyományban nem egyszerű naptári nap, hanem a boszorkányok és a jövendőmondás ideje volt.

Luca napja körül annyi tiltás, varázslás és jóslás gyűlt össze az évszázadok alatt, hogy a falvakban valóságos szabályrendszer alakult ki arra, mit szabad és mit nem szabad csinálni ezen a napon. Néhány ezek közül mára teljesen feledésbe merült, pedig a néprajzkutatók jegyzeteiben máig fellelhetők.

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1. A hagymanaptár, ami megjósolta az egész évet

Sok háztartásban Luca napján tizenkét hagymahéjat vágtak ki, mindegyiket megsózták, majd sorban megszámozták január elsejétől december végéig. Reggelre megnézték, melyik héjon olvadt el a só: azt a hónapot esősnek, csapadékosnak jósolták, amelyiken száraz maradt a héj, arra száraz időjárást vártak. A hagymanaptár főleg gazdálkodó családoknál volt népszerű, hiszen a vetésforgó tervezéséhez igyekeztek minden jelet felhasználni.

Hagymahéj egy tálkában
Unsplash

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