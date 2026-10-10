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Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.10.
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13 kérdés irodalomból, nyelvtanból és általános műveltségből – derítsd ki, hazavinnéd-e a fődíjat egy kvízshow stúdiójában!

Van az a pillanat minden kvízműsorban, amikor a kanapéról kiabáljuk a választ, mielőtt a versenyző egyáltalán végiggondolná a kérdést. Most eljött az idő, hogy bizonyíts: tényleg olyan gyors és biztos vagy-e, mint hinnéd, vagy csak otthon, consequences nélkül vagy ilyen bátor?

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

Ebben a kvízben irodalmi és nyelvi kérdések váltakoznak történelmi, földrajzi és tudományos morzsákkal – pont úgy, ahogy egy igazi vetélkedőben történne. Lesz, ahol egy magyar klasszikus szerzőjét kell eltalálnod, és lesz, ahol a Naprendszer egyik holdjáról vagy éppen a guacamole titkáról kérdezünk.

Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem, elég, ha van egy jó adag általános műveltséged és egy csipetnyi magabiztosságod. A 13 kérdésből végül 10 landol az értékelésedben, szóval minden apró tudásmorzsa számít.

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Melyik folyóirat neve fonódott össze a 20. század eleji magyar irodalmi megújulással, Ady Endre és Babits Mihály nevével?

Helyes! Helytelen!

A Nyugat 1908-ban indult, és évtizedekig a modern magyar irodalom egyik legfontosabb műhelye és fóruma volt.

Mi a neve annak a magyar nyelvi jelenségnek, amikor a toldalékok magánhangzói illeszkednek a szótő hangrendjéhez?

Helyes! Helytelen!

A hangrendi illeszkedés (más néven magánhangzó-harmónia) teszi lehetővé, hogy pl. a „ház” szóhoz „-ban”, a „kert” szóhoz „-ben” toldalék illeszkedjen.

Melyik évben kezdődött a második világháború?

Helyes! Helytelen!

A háború 1939. szeptember 1-jén tört ki, amikor Németország lerohanta Lengyelországot.

Melyik ország fővárosa Ankara?

Helyes! Helytelen!

Sokan tévesen Isztambulra tippelnek, pedig Törökország fővárosa 1923 óta Ankara.

Melyik bolygó holdja a Naprendszer legnagyobb holdja, a Ganymedes?

Helyes! Helytelen!

A Jupiter körül keringő Ganymedes nagyobb, mint a Merkúr bolygó, mégis csak hold maradt, mert a Jupiter körül kering.

Ki fedezte fel a rádiumot és a polóniumot?

Helyes! Helytelen!

Marie Curie Pierre Curie-vel közösen fedezte fel ezt a két elemet, és munkásságáért két Nobel-díjat is kapott, fizikából és kémiából is.

Melyik óceánban található a Mariana-árok, a Föld legmélyebb ismert pontja?

Helyes! Helytelen!

A Csendes-óceán mélyén húzódó árok legmélyebb pontja közel 11 000 méterre van a felszín alatt.

Hány szettet kell megnyernie egy játékosnak egy férfi Grand Slam-mérkőzésen (legjobb öt szettből) a győzelemhez?

Helyes! Helytelen!

A férfi Grand Slam-tornákon a mérkőzéseket legjobb öt szettben játsszák, így három megnyert szett kell a győzelemhez.

Melyik animációs stúdió készítette az első teljes egészében számítógéppel animált nagyjátékfilmet, a Toy Story-t?

Helyes! Helytelen!

A Pixar 1995-ben mutatta be a Toy Story-t, amely úttörő szerepet játszott a számítógépes animáció elterjedésében.

Miből készül a hagyományos mexikói guacamole alapja?

Helyes! Helytelen!

A guacamole alapja a pépesített avokádó, amelyet lime lével, hagymával és fűszerekkel ízesítenek.

Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!
Egyelőre a nézőtéren a helyed

Close-up of a student filling out a multiple-choice exam in a quiet classroom setting.

Nem gáz, hogy most még a kanapéról szurkoltál volna lelkesebben, mint ahogy válaszoltál – a tudás olyan, mint az izom, minél többet mozgatod, annál erősebb lesz. Nézz meg pár kvízműsort, olvass bele egy-két klasszikusba, és legközelebb már te leszel az, aki hangosan kiabálja be a helyes választ.
Stúdióközönségből simán bejutnál a székbe

Ransom Canyon (2025) – jelenet a filmből

Szép teljesítmény! Van egy szilárd alaptudásod, amire nyugodtan lehet építeni, és a bakik is inkább figyelmetlenségből, mint tudáshiányból születtek. Még egy kis finomhangolás, és a jövő heti adásban már te ülhetnél a játékos székében.
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Lenyűgöző eredmény! Az irodalmi finomságoktól a világűr titkaiig szinte mindenben otthonosan mozogtál, mintha csak a saját könyvespolcodról vagy egy tudományos magazinból szedted volna a válaszokat. Itt az idő, hogy jelentkezz egy igazi kvízműsorba – a fődíj simán a zsebedben lehet.

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Akárhogy sikerült, egy biztos: aki idáig eljutott, az már nyert valamit – egy kis agytornát és néhány friss érdekességet. Oszd meg a barátaiddal is, hátha náluk pörögnek még jobban a fogaskerekek!

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