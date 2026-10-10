Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

Van az a pillanat minden kvízműsorban, amikor a kanapéról kiabáljuk a választ, mielőtt a versenyző egyáltalán végiggondolná a kérdést. Most eljött az idő, hogy bizonyíts: tényleg olyan gyors és biztos vagy-e, mint hinnéd, vagy csak otthon, consequences nélkül vagy ilyen bátor?
Ebben a kvízben irodalmi és nyelvi kérdések váltakoznak történelmi, földrajzi és tudományos morzsákkal – pont úgy, ahogy egy igazi vetélkedőben történne. Lesz, ahol egy magyar klasszikus szerzőjét kell eltalálnod, és lesz, ahol a Naprendszer egyik holdjáról vagy éppen a guacamole titkáról kérdezünk.
Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem, elég, ha van egy jó adag általános műveltséged és egy csipetnyi magabiztosságod. A 13 kérdésből végül 10 landol az értékelésedben, szóval minden apró tudásmorzsa számít.
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Melyik folyóirat neve fonódott össze a 20. század eleji magyar irodalmi megújulással, Ady Endre és Babits Mihály nevével?
A Nyugat 1908-ban indult, és évtizedekig a modern magyar irodalom egyik legfontosabb műhelye és fóruma volt.
Mi a neve annak a magyar nyelvi jelenségnek, amikor a toldalékok magánhangzói illeszkednek a szótő hangrendjéhez?
A hangrendi illeszkedés (más néven magánhangzó-harmónia) teszi lehetővé, hogy pl. a „ház” szóhoz „-ban”, a „kert” szóhoz „-ben” toldalék illeszkedjen.
Melyik évben kezdődött a második világháború?
A háború 1939. szeptember 1-jén tört ki, amikor Németország lerohanta Lengyelországot.
Melyik ország fővárosa Ankara?
Sokan tévesen Isztambulra tippelnek, pedig Törökország fővárosa 1923 óta Ankara.
Melyik bolygó holdja a Naprendszer legnagyobb holdja, a Ganymedes?
A Jupiter körül keringő Ganymedes nagyobb, mint a Merkúr bolygó, mégis csak hold maradt, mert a Jupiter körül kering.
Ki fedezte fel a rádiumot és a polóniumot?
Marie Curie Pierre Curie-vel közösen fedezte fel ezt a két elemet, és munkásságáért két Nobel-díjat is kapott, fizikából és kémiából is.
Melyik óceánban található a Mariana-árok, a Föld legmélyebb ismert pontja?
A Csendes-óceán mélyén húzódó árok legmélyebb pontja közel 11 000 méterre van a felszín alatt.
Hány szettet kell megnyernie egy játékosnak egy férfi Grand Slam-mérkőzésen (legjobb öt szettből) a győzelemhez?
A férfi Grand Slam-tornákon a mérkőzéseket legjobb öt szettben játsszák, így három megnyert szett kell a győzelemhez.
Melyik animációs stúdió készítette az első teljes egészében számítógéppel animált nagyjátékfilmet, a Toy Story-t?
A Pixar 1995-ben mutatta be a Toy Story-t, amely úttörő szerepet játszott a számítógépes animáció elterjedésében.
Miből készül a hagyományos mexikói guacamole alapja?
A guacamole alapja a pépesített avokádó, amelyet lime lével, hagymával és fűszerekkel ízesítenek.
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