Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat!

13 kérdés irodalomból, nyelvtanból és általános műveltségből – derítsd ki, hazavinnéd-e a fődíjat egy kvízshow stúdiójában!

Van az a pillanat minden kvízműsorban, amikor a kanapéról kiabáljuk a választ, mielőtt a versenyző egyáltalán végiggondolná a kérdést. Most eljött az idő, hogy bizonyíts: tényleg olyan gyors és biztos vagy-e, mint hinnéd, vagy csak otthon, consequences nélkül vagy ilyen bátor?

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ebben a kvízben irodalmi és nyelvi kérdések váltakoznak történelmi, földrajzi és tudományos morzsákkal – pont úgy, ahogy egy igazi vetélkedőben történne. Lesz, ahol egy magyar klasszikus szerzőjét kell eltalálnod, és lesz, ahol a Naprendszer egyik holdjáról vagy éppen a guacamole titkáról kérdezünk.

Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem, elég, ha van egy jó adag általános műveltséged és egy csipetnyi magabiztosságod. A 13 kérdésből végül 10 landol az értékelésedben, szóval minden apró tudásmorzsa számít. Olvass még a témában A 10 legjobb film, amely valós történeteken alapul Mókus és Papagáj: Az új magyar gyerekkrimi, ami az egész családot meghódítja Válaszd ki, milyen filmet szeretsz nézni és tudd meg, mit árul el rólad! Karácsonyi ajándékötletek kávérajongóknak öt árkategóriában

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0% Melyik folyóirat neve fonódott össze a 20. század eleji magyar irodalmi megújulással, Ady Endre és Babits Mihály nevével? Napkelet Nyugat Életünk Helyes! Helytelen! A Nyugat 1908-ban indult, és évtizedekig a modern magyar irodalom egyik legfontosabb műhelye és fóruma volt. Tovább >> Mi a neve annak a magyar nyelvi jelenségnek, amikor a toldalékok magánhangzói illeszkednek a szótő hangrendjéhez? Mássalhangzó-hasonulás Hangrendi illeszkedés Hangátvetés Helyes! Helytelen! A hangrendi illeszkedés (más néven magánhangzó-harmónia) teszi lehetővé, hogy pl. a „ház” szóhoz „-ban”, a „kert” szóhoz „-ben” toldalék illeszkedjen. Tovább >> Melyik évben kezdődött a második világháború? 1941 1938 1939 Helyes! Helytelen! A háború 1939. szeptember 1-jén tört ki, amikor Németország lerohanta Lengyelországot. Tovább >> Melyik ország fővárosa Ankara? Törökország Szíria Görögország Helyes! Helytelen! Sokan tévesen Isztambulra tippelnek, pedig Törökország fővárosa 1923 óta Ankara. Tovább >> Melyik bolygó holdja a Naprendszer legnagyobb holdja, a Ganymedes? Szaturnusz Neptunusz Jupiter Helyes! Helytelen! A Jupiter körül keringő Ganymedes nagyobb, mint a Merkúr bolygó, mégis csak hold maradt, mert a Jupiter körül kering. Tovább >> Ki fedezte fel a rádiumot és a polóniumot? Ernest Rutherford Marie Curie Albert Einstein Helyes! Helytelen! Marie Curie Pierre Curie-vel közösen fedezte fel ezt a két elemet, és munkásságáért két Nobel-díjat is kapott, fizikából és kémiából is. Tovább >> Melyik óceánban található a Mariana-árok, a Föld legmélyebb ismert pontja? Csendes-óceán Indiai-óceán Atlanti-óceán Helyes! Helytelen! A Csendes-óceán mélyén húzódó árok legmélyebb pontja közel 11 000 méterre van a felszín alatt. Tovább >> Hány szettet kell megnyernie egy játékosnak egy férfi Grand Slam-mérkőzésen (legjobb öt szettből) a győzelemhez? 3 2 4 Helyes! Helytelen! A férfi Grand Slam-tornákon a mérkőzéseket legjobb öt szettben játsszák, így három megnyert szett kell a győzelemhez. Tovább >> Melyik animációs stúdió készítette az első teljes egészében számítógéppel animált nagyjátékfilmet, a Toy Story-t? DreamWorks Walt Disney Animation Studios Pixar Helyes! Helytelen! A Pixar 1995-ben mutatta be a Toy Story-t, amely úttörő szerepet játszott a számítógépes animáció elterjedésében. Tovább >> Miből készül a hagyományos mexikói guacamole alapja? Avokádó Uborka Paradicsom Helyes! Helytelen! A guacamole alapja a pépesített avokádó, amelyet lime lével, hagymával és fűszerekkel ízesítenek. Tovább >> Lepipálnád egy tévés kvízműsor stúdióközönségét? Teszteld a tudásodat! Egyelőre a nézőtéren a helyed Nem gáz, hogy most még a kanapéról szurkoltál volna lelkesebben, mint ahogy válaszoltál – a tudás olyan, mint az izom, minél többet mozgatod, annál erősebb lesz. Nézz meg pár kvízműsort, olvass bele egy-két klasszikusba, és legközelebb már te leszel az, aki hangosan kiabálja be a helyes választ. Stúdióközönségből simán bejutnál a székbe Szép teljesítmény! Van egy szilárd alaptudásod, amire nyugodtan lehet építeni, és a bakik is inkább figyelmetlenségből, mint tudáshiányból születtek. Még egy kis finomhangolás, és a jövő heti adásban már te ülhetnél a játékos székében. A műsorvezető is tőled kérdezne tanácsot Lenyűgöző eredmény! Az irodalmi finomságoktól a világűr titkaiig szinte mindenben otthonosan mozogtál, mintha csak a saját könyvespolcodról vagy egy tudományos magazinból szedted volna a válaszokat. Itt az idő, hogy jelentkezz egy igazi kvízműsorba – a fődíj simán a zsebedben lehet. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy sikerült, egy biztos: aki idáig eljutott, az már nyert valamit – egy kis agytornát és néhány friss érdekességet. Oszd meg a barátaiddal is, hátha náluk pörögnek még jobban a fogaskerekek!

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