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Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.06.
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10 kérdés kultúráról, tudományról és magyar érdekességekről – derítsd ki, lenyomnád-e a telefonálót a kedvenc kvízműsorodban!

Van az a pillanat, amikor otthon a kanapén ülve biztos vagy benne, hogy te sokkal gyorsabban rávágtad volna a helyes választ, mint a stúdióban remegő kezű játékos. Most itt a lehetőség, hogy bizonyíts – nincs kamera, nincs nyomás, csak te és tíz jó kérdés.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj

A mai csokorban találsz magyar vonatkozású érdekességeket a hidaktól a feltalálókig, de kirándulunk a világirodalomba, a kémia világába és a festészet nagy pillanatai közé is. Semmi trükkös csavar, csak tiszta, jó öreg általános műveltség.

Nem kell szakértőnek lenned, elég, ha szereted a jó kérdéseket és nem ijedsz meg attól, ha valamiben bizonytalan vagy – a lényeg, hogy a végén jókedvűen csukd be a böngészőt.

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Szóval, kezdődjön a játék: kattints, válaszolj, és derítsd ki, hányadik kör után küldenének haza!

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Ki alkotta meg a Rubik-kockaként ismert, világhírű logikai játékot?

Helyes! Helytelen!

Rubik Ernő magyar építész és feltaláló az 1970-es évek közepén alkotta meg a kockát, amely azóta is az egyik legkelendőbb játék a világon.

Melyik volt az első állandó híd Buda és Pest között, Széchenyi István kezdeményezésére?

Helyes! Helytelen!

A Lánchíd 1849-ben nyílt meg, és évtizedekig az egyetlen állandó átkelési lehetőséget jelentette a Duna két partja között.

Melyik magyar feltaláló nevéhez fűződik a golyóstoll kifejlesztése?

Helyes! Helytelen!

Bíró László József magyar újságíró az 1930-as években dolgozta ki a gyorsan száradó tintával működő tollat, amely a nevét viseli angol nyelvterületen is (biro).

Melyik tó a legnagyobb Közép-Európában, és Magyarország büszkesége?

Helyes! Helytelen!

A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, partjait nyaranta turisták milliói látogatják.

Melyik magyar zeneszerző komponálta a híres Magyar rapszódiákat?

Helyes! Helytelen!

Liszt Ferenc tizenkilenc zongorára írt Magyar rapszódiája a magyaros népi dallamvilágot ötvözi virtuóz zongorajátékkal.

Melyik ország a világ legnagyobb kávétermelője?

Helyes! Helytelen!

Brazília évtizedek óta a világ vezető kávétermelője, a globális kávétermés jelentős részét adja.

Ki írta az „1984” című disztópikus regényt?

Helyes! Helytelen!

George Orwell 1949-ben megjelent regénye a totalitárius megfigyelő állam rémképét festi le, innen ered a „Nagy Testvér” kifejezés is.

Melyik ország fővárosa Wellington?

Helyes! Helytelen!

Wellington Új-Zéland fővárosa, bár az ország legnépesebb városa Auckland.

Mi a higany vegyjele a periódusos rendszerben?

Helyes! Helytelen!

A higany vegyjele, a Hg, a latin „hydrargyrum” szóból ered, amelynek jelentése „folyékony ezüst”.

Melyik festő alkotta meg a „Sikoly” című expresszionista festményt?

Helyes! Helytelen!

Edvard Munch norvég festő 1893-ban alkotta meg a modern festészet egyik legismertebb, szorongást ábrázoló képét.

Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat!
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