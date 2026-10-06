Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat!

Van az a pillanat, amikor otthon a kanapén ülve biztos vagy benne, hogy te sokkal gyorsabban rávágtad volna a helyes választ, mint a stúdióban remegő kezű játékos. Most itt a lehetőség, hogy bizonyíts – nincs kamera, nincs nyomás, csak te és tíz jó kérdés.
A mai csokorban találsz magyar vonatkozású érdekességeket a hidaktól a feltalálókig, de kirándulunk a világirodalomba, a kémia világába és a festészet nagy pillanatai közé is. Semmi trükkös csavar, csak tiszta, jó öreg általános műveltség.
Nem kell szakértőnek lenned, elég, ha szereted a jó kérdéseket és nem ijedsz meg attól, ha valamiben bizonytalan vagy – a lényeg, hogy a végén jókedvűen csukd be a böngészőt.
Olvass még a témában
Te is elrontod? 10 helyesírási baki, amit túl sokan vétenek
„Ha a pasiknak megy, nem lehet túl nehéz” – 10 alkalom, amikor nőként úgy bántam a férfiakkal, mint ők a nőkkel
5 ritka helyesírási kivétel, amit csak a legjobbak írnak le jól: köztük vagy?
A legfurcsább és legundorítóbb ételek szerte a világon
Szóval, kezdődjön a játék: kattints, válaszolj, és derítsd ki, hányadik kör után küldenének haza!
Ki alkotta meg a Rubik-kockaként ismert, világhírű logikai játékot?
Rubik Ernő magyar építész és feltaláló az 1970-es évek közepén alkotta meg a kockát, amely azóta is az egyik legkelendőbb játék a világon.
Melyik volt az első állandó híd Buda és Pest között, Széchenyi István kezdeményezésére?
A Lánchíd 1849-ben nyílt meg, és évtizedekig az egyetlen állandó átkelési lehetőséget jelentette a Duna két partja között.
Melyik magyar feltaláló nevéhez fűződik a golyóstoll kifejlesztése?
Bíró László József magyar újságíró az 1930-as években dolgozta ki a gyorsan száradó tintával működő tollat, amely a nevét viseli angol nyelvterületen is (biro).
Melyik tó a legnagyobb Közép-Európában, és Magyarország büszkesége?
A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, partjait nyaranta turisták milliói látogatják.
Melyik magyar zeneszerző komponálta a híres Magyar rapszódiákat?
Liszt Ferenc tizenkilenc zongorára írt Magyar rapszódiája a magyaros népi dallamvilágot ötvözi virtuóz zongorajátékkal.
Melyik ország a világ legnagyobb kávétermelője?
Brazília évtizedek óta a világ vezető kávétermelője, a globális kávétermés jelentős részét adja.
Ki írta az „1984” című disztópikus regényt?
George Orwell 1949-ben megjelent regénye a totalitárius megfigyelő állam rémképét festi le, innen ered a „Nagy Testvér” kifejezés is.
Melyik ország fővárosa Wellington?
Wellington Új-Zéland fővárosa, bár az ország legnépesebb városa Auckland.
Mi a higany vegyjele a periódusos rendszerben?
A higany vegyjele, a Hg, a latin „hydrargyrum” szóból ered, amelynek jelentése „folyékony ezüst”.
Melyik festő alkotta meg a „Sikoly” című expresszionista festményt?
Edvard Munch norvég festő 1893-ban alkotta meg a modern festészet egyik legismertebb, szorongást ábrázoló képét.
Oszd meg az eredményed:
Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!
Akárhogy sikerült, egy biztos: a tudás sosem megy veszendőbe, legfeljebb egy kávézási alkalommal jól jön elsütni valamelyik frissen tanult tényt!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→