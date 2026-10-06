Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés kultúráról, tudományról és magyar érdekességekről – derítsd ki, lenyomnád-e a telefonálót a kedvenc kvízműsorodban!

Van az a pillanat, amikor otthon a kanapén ülve biztos vagy benne, hogy te sokkal gyorsabban rávágtad volna a helyes választ, mint a stúdióban remegő kezű játékos. Most itt a lehetőség, hogy bizonyíts – nincs kamera, nincs nyomás, csak te és tíz jó kérdés.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A mai csokorban találsz magyar vonatkozású érdekességeket a hidaktól a feltalálókig, de kirándulunk a világirodalomba, a kémia világába és a festészet nagy pillanatai közé is. Semmi trükkös csavar, csak tiszta, jó öreg általános műveltség.

Nem kell szakértőnek lenned, elég, ha szereted a jó kérdéseket és nem ijedsz meg attól, ha valamiben bizonytalan vagy – a lényeg, hogy a végén jókedvűen csukd be a böngészőt. Olvass még a témában Te is elrontod? 10 helyesírási baki, amit túl sokan vétenek „Ha a pasiknak megy, nem lehet túl nehéz” – 10 alkalom, amikor nőként úgy bántam a férfiakkal, mint ők a nőkkel 5 ritka helyesírási kivétel, amit csak a legjobbak írnak le jól: köztük vagy? ﻿A legfurcsább és legundorítóbb ételek szerte a világon

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Szóval, kezdődjön a játék: kattints, válaszolj, és derítsd ki, hányadik kör után küldenének haza!

0% Ki alkotta meg a Rubik-kockaként ismert, világhírű logikai játékot? Rubik Ernő Bíró László József Neumann János Helyes! Helytelen! Rubik Ernő magyar építész és feltaláló az 1970-es évek közepén alkotta meg a kockát, amely azóta is az egyik legkelendőbb játék a világon. Tovább >> Melyik volt az első állandó híd Buda és Pest között, Széchenyi István kezdeményezésére? Lánchíd Szabadság híd Margit híd Helyes! Helytelen! A Lánchíd 1849-ben nyílt meg, és évtizedekig az egyetlen állandó átkelési lehetőséget jelentette a Duna két partja között. Tovább >> Melyik magyar feltaláló nevéhez fűződik a golyóstoll kifejlesztése? Kandó Kálmán Bíró László József Puskás Tivadar Helyes! Helytelen! Bíró László József magyar újságíró az 1930-as években dolgozta ki a gyorsan száradó tintával működő tollat, amely a nevét viseli angol nyelvterületen is (biro). Tovább >> Melyik tó a legnagyobb Közép-Európában, és Magyarország büszkesége? Balaton Velencei-tó Fertő tó Helyes! Helytelen! A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, partjait nyaranta turisták milliói látogatják. Tovább >> Melyik magyar zeneszerző komponálta a híres Magyar rapszódiákat? Liszt Ferenc Bartók Béla Erkel Ferenc Helyes! Helytelen! Liszt Ferenc tizenkilenc zongorára írt Magyar rapszódiája a magyaros népi dallamvilágot ötvözi virtuóz zongorajátékkal. Tovább >> Melyik ország a világ legnagyobb kávétermelője? Vietnám Brazília Kolumbia Helyes! Helytelen! Brazília évtizedek óta a világ vezető kávétermelője, a globális kávétermés jelentős részét adja. Tovább >> Ki írta az „1984” című disztópikus regényt? Aldous Huxley Ray Bradbury George Orwell Helyes! Helytelen! George Orwell 1949-ben megjelent regénye a totalitárius megfigyelő állam rémképét festi le, innen ered a „Nagy Testvér” kifejezés is. Tovább >> Melyik ország fővárosa Wellington? Ausztrália Fidzsi-szigetek Új-Zéland Helyes! Helytelen! Wellington Új-Zéland fővárosa, bár az ország legnépesebb városa Auckland. Tovább >> Mi a higany vegyjele a periódusos rendszerben? Ag He Hg Helyes! Helytelen! A higany vegyjele, a Hg, a latin „hydrargyrum” szóból ered, amelynek jelentése „folyékony ezüst”. Tovább >> Melyik festő alkotta meg a „Sikoly” című expresszionista festményt? Gustav Klimt Edvard Munch Vincent van Gogh Helyes! Helytelen! Edvard Munch norvég festő 1893-ban alkotta meg a modern festészet egyik legismertebb, szorongást ábrázoló képét. Tovább >> Legyőznéd egy kvízshow telefonálóját? Teszteld a tudásodat! Egyelőre inkább néző vagy a kvízpadon Nem gond, nem mindenki született lexikonnak – a tudás egy része úgyis csak akkor ugrik be, amikor már nem számít. Azért a következő kvízben simán lehetsz te a meglepetés, aki mindent bevág! Megállnád a helyed a stúdióban Szépen araszolgatsz felfelé a ranglistán: van, amit biztosan tudtál, van, amiben csak találgattál, de összeadva egész jól teljesítettél. Egy kis rutinnal simán bekerülhetnél a legjobb háromba egy esti kvízműsorban. Te lennél a telefonálók réme Magabiztosan, hezitálás nélkül vágtad rá a válaszokat – mintha neked írták volna a kérdéseket. Ha legközelebb kvízműsort nézel, talán inkább neked kellene ülnöd a játékos székében! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy sikerült, egy biztos: a tudás sosem megy veszendőbe, legfeljebb egy kávézási alkalommal jól jön elsütni valamelyik frissen tanult tényt!

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