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Krémes, melengető, egyszerű: ezt a sütőtökkrémlevest még ma készítsd el
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Krémes, melengető, egyszerű: ezt a sütőtökkrémlevest még ma készítsd el

Kende Kíra
Írta 2026.10.13.
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Melengető, selymesen krémes és tele van őszi ízekkel: készítsd el ezt az egyszerű sütőtökkrémlevest, amely tökéletes választás a hűvös napokra!

Hideg van odakint, a konyhaablak bepárásodik, és semmi máshoz nincs kedved, csak egy tál forró, sűrű leveshez, amit kanalazva szinte érzed, ahogy belülről melegít. A sütőtökkrémleves füstölt szalonnával pontosan erre való: néhány alapanyagból, fél óra alatt összedobható, mégis olyan, mintha órákig főtt volna.

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Miért pont ez a leves hozza vissza a lelket

A sütőtök magától is krémes állagot ad, nem kell hozzá liszt vagy rántás, elég, ha alaposan összeturmixoljuk. Az íze édeskés, földes, a füstölt szalonna pedig azt a mélységet adja hozzá, amitől tényleg vigaszételnek érződik, nem csak egy újabb zöldséglevesnek. Ráadásul a hozzávalók nagy része olyan, ami ősszel amúgy is ott hever a konyhában vagy a kamrában.

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