5 dolog, amit a telefonod elárul a személyiségedről

A zsebedben lapul egész nap, és többet tudsz meg belőle magadról, mint gondolnád.

Nem a tartalma, nem az üzenetek vagy a fotók, hanem az, ahogyan használod. Pszichológusok régóta vizsgálják, milyen kapcsolat van az okostelefon-szokásaink és a jellemvonásaink között, és a következtetések sokszor meglepően pontosak. Íme öt apró jel, amire érdemes figyelni, ha szeretnél tükörbe nézni egy kicsit szokatlan módon.

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1. A háttérkép, amit választasz

Van, aki a gyerekei fotóját teszi ki, van, aki egy tájképet, és van, aki egyszerűen a gyári beállítást hagyja évekig. A háttérkép gyakran azt mutatja meg, mi áll az érzelmi középpontunkban, vagy éppen mennyire fontos számunkra a külső megjelenés kontrollja. Aki rendszeresen cseréli, gyakran nyitottabb típus, aki hagyja érintetlenül, inkább a praktikum felől közelít a technikához, és nem fektet bele extra energiát olyan dolgokba, amiket feleslegesnek érez.

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