Szakítás után így viselkedik a 12 csillagjegy – van, aki méltósággal továbblép, más képtelen elengedni

A 12 csillagjegy rangsora megmutatja, kik kezelhetik a legérettebben a szakítást, és kiknek lehet nehezebb elengedni a múltat.

Egy szakítás sokat elárul arról, hogyan kezeljük az érzelmeinket, a veszteséget és a lezárást. Van, aki képes méltósággal továbblépni, vállalja a saját felelősségét, és nem próbálja bosszúval vagy játszmákkal enyhíteni a fájdalmát, míg másoknak nehezebb elengedni a múltat. Megnéztük, hogy az asztrológia szerint a 12 csillagjegy közül kik viselik a legérettebben a szakítást, és kiknek okozhat nagyobb kihívást a továbblépés.

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1. Bak – a hideg fejszámítás mestere

A Bak nem szereti a drámát, és egy szakítás után is inkább a gyakorlati kérdésekre koncentrál: ki viszi a közös bútort, mikor kell kiköltözni, hogyan osztják el a számlákat. Érzelmileg persze ő is megszenvedi a veszteséget, de ritkán engedi, hogy ez látsszon rajta, és meglepően gyorsan visszatér a megszokott rutinjához.

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