A Mikulás érkezését ma leginkább a kitisztított csizmák, az édességekkel teli csomagok és a gyerekek izgatott várakozása jelenti. Régen azonban december 6-ához számos különleges népszokás és hiedelem kapcsolódott, amelyek közül több mára szinte teljesen feledésbe merült. Mutatunk öt régi Mikulás-napi hagyományt, amelyekről talán még sosem hallottál!
1. A krampusz, aki valóban félelmetes volt
Ma a krampusz leginkább dekoráció vagy jelmez, régen azonban a Mikulás sötét kísérője komoly szerepet kapott a nevelésben. Egy felnőtt férfi bundába, szőrmébe öltözve, arcára kormot kenve vagy álarcot húzva járta a házakat, lánccal csörgött, és hangosan fenyegetőzött, hogy elviszi a rossz gyerekeket a zsákjában.
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