Van az a hely, amelyről már az első látogatás után tudod, hogy szeretnél még visszatérni – nekem a Szigetköz pontosan ilyen. Egy nyári kajaktúra és egy őszi gyalogtúra után egészen biztosan látom, hogy ez a vidék nem egyetlen évszakhoz kötött úti cél.

A víz szeretete mindig ott volt bennem, az evezéshez és az úszáshoz azonban csak néhány éve kerültem ismét igazán közel. Talán ezért is mondtam azonnal igent, amikor nyáron lehetőségem nyílt egy vezetett kajaktúrára a Szigetközben. Az ágrendszerek között siklani egészen más ritmust adott a napnak, mint amit megszoktam: a sűrű növényzet között kanyargó vízi utak, a hódvárak, a fészkelő szürke gémek látványa pillanatok alatt beszippantott. A túravezetőnk pedig olyan eldugott zugokba is elvitt minket, amelyeket egyedül aligha találtunk volna meg, miközben rengeteg izgalmas történetet mesélt a környékről.

Egy hónap KonMari: mit tanultam magamról a rendrakás közben A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A nap végére kellemesen elfáradtam a mozgásban, fejben viszont egészen kitisztultam. Nagyon jólesett, hogy órákon át semmi másra nem kellett figyelnem, csak a vízre, a tájra és a jelen pillanatra. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy ezt a világot a családomnak is meg kell mutatnom, és egyre jobban furdalt a kíváncsiság, milyen lehet itt, amikor megváltozik az időjárás.

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