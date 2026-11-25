Az év utolsó hónapja nemcsak az ünnepi készülődésről és az összegzésről szólhat, hanem fontos belső felismeréseket és váratlan fordulatokat is tartogathat. Decemberben több olyan nap következik, amely az asztrológiai értelmezések szerint különösen intenzív energiákat hordoz: egyes időszakok a döntéseket, mások a kapcsolatokat vagy éppen a lezárásokat helyezik előtérbe. Mutatjuk azt a kilenc dátumot, amelyet érdemes bejelölnöd a naptáradban!
December 4. – Felszínre törhetnek a régóta húzódó feszültségek
A hónap első igazán érezhető fordulópontja lehet ez a nap. Sokan tapasztalhatnak hirtelen feszültséget a munkahelyi kapcsolataikban vagy a családban, ami nem feltétlenül rossz jel: inkább arra figyelmeztethet, hogy valamit túl sokáig halogattunk. A Bika és a Skorpió jegyűek különösen érzékenyen reagálhatnak az eseményekre, náluk most dőlhet el egy régóta húzódó kérdés.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.