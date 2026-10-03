Így hat a holdfázis a szexuális étvágyadra: magadra ismersz?

Nem véletlenül alakult ki évszázadok alatt az a tapasztalat, hogy bizonyos holdfázisokban könnyebben gyullad be a szikra két ember között, míg máskor inkább a nyugalomra, az elvonulásra vágyunk.
A csillagászati háttér egyszerű: a Hold négy fő fázison megy keresztül nagyjából 29-30 nap alatt, és ez a ritmus a régi hagyományok szerint összefügg a testünk energiaszintjével, a hormonális egyensúlyunkkal és a hangulatunkkal is. Nézzük végig, melyik fázisban mire számíthattok, és mikor érdemes inkább gyertyát gyújtani, mikor pedig hagyni, hogy a kapcsolat csendben pihenjen.
Újhold: az újrakezdés és a bátortalan vágy időszaka
Újholdkor az égbolton szinte nem látszik a Hold, és sok asztrológus szerint ilyenkor mi magunk is befelé fordulunk. Ez nem a tüzes éjszakák ideje, inkább a érzelmi közeledésé. Ha épp egy új kapcsolat elején jártok, vagy régóta nem beszélgettetek igazán őszintén a párotokkal, az újhold kiváló alkalom arra, hogy szavakkal közeledjetek egymáshoz, mielőtt a testi vágy előtérbe kerülne.
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A hagyomány szerint az újhold energiája inkább a szándékok megfogalmazásáról szól, mintsem a heves testi élményekről.
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